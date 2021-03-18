房市／萬大線進度超前 這站提前爆量
財經中心/綜合報導
2021-03-18 18:30:00
捷運萬大中和線第一期進度超前，預計於2025年完工，而萬大線行經萬華的加蚋站，隨著完工日越來越近，交易量也屢創新高去年全年227件，為動工前的3.3倍，主要來自於捷運帶動區域發展的預期心理，加上萬華仍為北市中房價較親民的一區，推升交易量。
萬大線行經南萬華地區共有兩站，分別是LG03廈安站與LG04加蚋站，兩站同屬南萬華生活圈，但因廈安站為中正區門牌，因此加蚋站為萬大線行經萬華地區的唯一一站。萬大線第一期工程於2017年動工，根據北市府資料，萬大中和樹林線一期進度已超前，施工進度超過50%，拚2025年完工，隨著完工日越來越近，加蚋站的交易量也屢創新高。根據信義房屋統計捷運周邊站點交易價量資料，動工前，行經南萬華西藏路加蚋站的交易量為67件，之後逐年成長，去年更創下動工後新高227件，平均房價則為47.86萬。對此，信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔分析，過去南萬華地區雖生活機能完善，但欠缺捷運，因此萬大線開始動工後，許多買方搶進，預期捷運完工後帶來的效應，讓交易量一直都不差。仇穎翔表示，去年第二季後，受惠低利環境，許多年輕首購族由租轉買看屋，南萬華屋齡5至7年的電梯大樓每坪單價50至60萬，相較於北市其他區域，房價仍屬可負擔，因此農曆年前有一波買氣，買方大多想買個房子好過年。不過，今（110）年農曆年後，因為房地合一稅的修正相關政策，許多買方仍在觀望政策帶來的影響性，買氣不若農曆年前熱絡，仇穎翔仍看好加蚋站周邊房市的發展，因為目前捷運都在進度中，預期在捷運萬大線2025年完工前，長期走勢仍看好。