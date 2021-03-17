警察跟風改「超粗大深海鮭魚王」！分局長冷回1句網笑翻

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，限時17、18日2天只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，不少民眾更衝著同音同字享免費的活動而特地前往戶政事務所改名。不過這股風潮竟然也燒到警察身上，臉書粉專「臺灣警察法學研究學會」稍早曝光了一張身分證，就連分局長也忍不住無奈回應了。

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「臺灣警察法學研究學會」

17日下午分享這張身分證，仔細一看身分證姓名欄，最後幾個字竟然改成了「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，而這個本來是為了解惑警察實務、警察法規的學習平台也忍不住無奈笑稱「現在的學生頭殼都不知道裝什麼！」。

▲不少民眾改名為了搶奔連鎖壽司店免費活動。（圖／翻攝自臉書「臺灣警察法學研究學會」）

不僅如此，粉專也對改名的學生喊話「你有本事就在聯合時勤教時，舉手發言：分局長好，『職OOO宜蘭之子超粗大深海鮭魚王於聯合勤教第一次發言』」，更霸氣向學員表示「你敢錄影存證這樣說，老師請你鮭魚吃到飽啦！」，更透露自己將這張身分證轉給分局長看，對方僅簡單吐槽「活動18日結束後改回來就好」，口氣並無嚴重反彈。

而這張身分證曝光後，許多網友也笑稱「簽出入登記簿會後悔的」、「這職名章有點難刻，還有最近要換發服務證，記得分局拿到再改回」、「這名字同學考卷都寫完了你還在寫名字」，就連宜蘭市市長江聰淵都留言「我宜蘭市長，來關心一下這個..鮭魚同學」，粉專則逗趣回應「宜蘭出產的鮭魚王工作很認真，學習態度也很好喔！本文是讓大家飯後笑笑，降低工作的壓力啦！」。（編輯：楊智傑）