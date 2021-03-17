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要求填身分證！面試官遭嗆「錄取再說」　網力挺：沒錯啊

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 20:26:50

▲一名過來人分享自身經驗，曝面試談薪水的玄機。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有面試官抱怨，近期發現不少求職者都不願意在制式履歷上「填身分證」，完整過程曝光也引發話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
面試為了給主管留下良好的印象，求職者的態度絕對十分重要。不過就有面試官抱怨，近期發現不少求職者都不願意在制式履歷上「填身分證」，完整過程曝光也引發話題。
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一名女網友在論壇《Dcard》上提到，目前公司規模2千人上下，但近期在面試正職人員時發現，不少面試者在填公司的履歷時，都不願意填寫身分證字號，甚至有些還會開口反嗆「錄取我了我就填」、「又不是什麼了不起的職缺，要這些資料想幹嘛」。這樣的遭遇也讓原PO不禁疑惑「這是現在的常態嗎？如果是常態，我會調整一下心態。謝謝大家」。
▲多數人皆表示，在錄取前同樣不願意提供身分證資料。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲多數人皆表示，在錄取前同樣不願意提供身分證資料。（示意圖／翻攝自Pixabay）
而完整過程也立刻掀起討論，但大多數人則與這些面試者持相同看法「可以不填吧，還沒錄取的話，求職者自己也要保護自己的個資」、「我錄取萬人的公司也沒要我面試就提供身分證字號」、「我也不會先填耶！身分證是很重要的個資不是嗎？」、「人力銀行的職場面試安全提醒，也有提到身分證字號屬於個人隱私資料欸」。
不過也有部分人持相反看法，「不配合就刷掉啊，這種類型的聘請進來之後會有更多的問題」、「覺得可以填，但HR也有義務要告知求職者提供身分證字號的理由」。（編輯：潘毅）
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