壽司促銷掀桃園「鮭魚」潮 14人改名成功多為年輕族群
記者李春台/桃園報導
2021-03-17 20:22:09
「壽司郎」推促銷方案，名字中與「鮭魚」同自同音就給全桌免費。此舉掀起全國性的「改名潮」。桃園市民政局表示，的確這2天從全市各戶政事務所統計數字指出，共有14名市民申請改名成功。其中一名設籍新竹市的民眾，在原名之後加上長達17個字-「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」的新名字，讓戶政人員印象深刻。
桃園市政府民政局指出，截至今（17）日 16 時止，全市各戶政事務所共受理 14 件民眾申請改名為「鮭魚」相關名字案件，其中13人以「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」申請改名，新改的名字包括在原姓氏後加上「鮭魚」、「鮭魚丼飯」，另外也有在原名之後再加上「愛吃大鮭魚」、「進擊的鮭魚」等。民政局統計，14位改名「鮭魚」的桃園市民中，以中壢區5人最多，第二多為桃園區3人，年齡大多落在20歲至25歲之間，平均則為24歲。最讓戶政人員印象深刻的是，有一名設籍新竹市的民眾前往桃園市某戶政事務所改名，在原有姓名後面再加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」，改名之後的姓名多達17個字。民政局表示，依據「姓名條例」規定，以「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」申請改名一生只限 3 次，且第 2 次改名於成年後才能申請，提醒民眾改名前務必要審慎評估考慮，不要因為廠商一時的宣傳活動，而於戶籍資料上留下永遠的紀錄。