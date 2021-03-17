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列11項iPhone雷點！他問「堅持理由」　果粉爆共鳴：完勝

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 21:21:12

▲有網友認為用AirDrop傳照片及影片相當方便，但非iPhone用戶就不能使用，因此好奇發問「一群iPhone在AirDrop，安卓仔在想啥」。（示意圖，取自unsplash）
▲有網友列出11款iPhone的缺點，更問網友「堅持使用的理由」，意外掀起果粉熱議。（示意圖，取自unsplash）
近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少手機廠商推出新功能，吸引消費者注意。不過iOS系統與安卓系統之間的互相較勁也讓許多使用者在購買前猶豫不決。近日就有名長年使用iPhone的網友點出手機藏了11項缺點，更好奇為何眾人「堅持拿哀鳳的原因」，意外掀起兩派支持者的討論。
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這名網友在PTT的iOS版上提出自己的兩難，他表示身邊有iOS、安卓系統的手機各一隻，目前已經習慣用Google備份，而且本身也沒有使用其它蘋果配件，可以「無痛」轉安卓系統，更列出了自己長年用下來的13項iPhone的優缺點，希望網友們能夠提供意見。
原PO盤點的優缺點當中，他認為比起安卓系統普遍的手機，iPhone的優點僅有「多了很多表情符號（Emoji）」、「夜拍好、顏色美，能調整微距」，反而缺點卻有11項：「自動輸入辨識很爛」、「不能自己設定字體」、「桌面應用程式不可以隨便放位置」、「相簿整理很麻煩」、「按標點符號會自動跳回原介面很麻煩」、「鍵盤間距太大」、「選取文字很麻煩」、「沒有指紋辨識是優點也是缺點」、「輸入ˊˇˋ得打ㄨˊㄨˇㄨˋ再把ㄨ刪掉很麻煩」、「往右滑就是上一頁，很麻煩也很方便」、「哀鳳的PTT不支援」。
▲（圖／翻攝Pexel）
▲安卓系統與iOS系統之間的高下，向來是挑選手機的消費者抉擇關鍵。（圖／翻攝Pexel）
經過以上種種分析，原PO就坦言缺點似乎比較多，系統更新時間也相對較長，這就讓他好奇地向網友們討教「堅持讓你使用哀鳳的原因為何？」。而留言中有許多果粉出面解釋，iOS系統簡單又穩定，加上與其他蘋果的3C產品配合度高，因此不考慮選擇安卓系統，「覺得用起來很順，安全性也較高，安卓機很快就頓了」、「與Mac和iPad互相配合使用，體驗極佳」、「懶得研究其他產品，反正壞了就買最新款完勝」、「使用Iphone是因為他的產品鏈」。
不過也有網友客觀提出相對意見，「主要用起來很順很有質感 不然其實安卓旗艦機真的完全不輸了」、「如果版大沒有其他蘋果設備，就選自己順手的系統使用就好」、「我也有安卓中階手機，是輔助使用，為了體驗安卓NFC，因為蘋果沒有全面開放」、「如果用安卓，三星手機+平板、再搭配your phone跟win筆電串連，然後使用google生態系也是很好用」。（編輯：楊智傑）
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