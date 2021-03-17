前輩要求「一起加班」！女不從遭酸 網曝潛規則：真的扯
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 22:17:13
如何處理好與同事間的關係，一直是職場上的千古難題。就有一名女網友表示，自己都會被同單位的前輩要求「一起加班」，若不從就會被酸言酸語對待。完整過程曝光也掀起話題，更有過來人解釋其中的「潛規則」。
一名女網友在論壇《Dcard》上訴說遭遇，「同單位的同事們 幾乎每天都會加班一個小時，我之前也會留一些雜事一起加班。大概從過年後，我覺得每天為了小事加班一小時很累很沒意義錢又少，所以大概過年後這三個月我都沒加班了」。沒想到此時開始，原PO便開始不斷遭同事偷酸「你家事情很多齁？」、「五點下班天不會太亮哦」、「晚上節目很多齁？都不加班了」。遭受這樣的對待，也讓原PO不禁疑惑「職場上確實有很多潛規則，或看人不爽的情況，但大家都是成年人很少會當著人的面講話這麼不禮貌...而且我加班不加班跟同事們到底有什麼關係，讓我很疑惑我是不是踩到了什麼雷？」完整過程一出，立刻有過來人跳出解釋「有一些都是白天在混，晚上故意加班，然後搞得自己很認真向上一樣」、「妳不加班就顯得他們做事沒效率啊，大家都加班，賺得理所當然」、「當一票人都在騙加班，就妳沒有時，是犯眾怒的，因為主管會因妳能準時完成工作，其他人卻不能，而來查」、「真的扯，他們就是想爽賺加班費阿，但妳現在可以準時下班，主管馬上就會發現有問題了」。（編輯：潘毅）