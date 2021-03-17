每天提早3分鐘下班！她慘遭「扣薪3個月」　真相糗大了

出社會工作後上班族最期待的莫過於每個月的發薪日了，看到一整個月的辛苦換成薪資入帳的瞬間似乎所有疲憊都煙消雲散了。不過也因為薪資是工作的一大動力，踏入職場後若非必要也不會做出請假或遲到等可能會被扣薪的行為。日前在日本千葉縣就傳出一起案例，一名公務員因為每天帶頭提早下班請同事代替打卡，遭爆料後懲處扣薪連續3個月，原因竟只是想「提早搭公車回家」。

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根據日媒

《產經新聞》

報導，千葉縣船橋市一名59歲的女性公務員被發現多次違規，身為終身學習部助理科長的這名公務員每日應於傍晚5點15分打卡下班，卻在去年5月開始要求同事幫忙打卡，讓她能夠提早3分鐘在5點12分離開，違規行為持續到今年1月，總計違規次數高達316次。

▲為了提早下班而請同事代為打卡，面臨到的處分恐怕得不償失。（示意圖／翻攝Pexels）

根據千葉縣船橋市教育委員會表示，該名女性職員指出自己會提早兩分鐘下班的原因是想早點回家，「如果我錯過5點17分的公車，下一班就要等上半小時，直到5點47分才會有車」。

此外，該名中階主管也因長期違規遭到扣薪三個月的處分，預計將會減薪13萬7千日圓（約新台幣3.5萬元），而內部其餘參與成員和審核行政資料的人員也遭到警告處分，紀律委員會對此也表示，這筆金額是該名主管本應支付的罰款與合理補償部門的損失。（編輯：楊智傑）