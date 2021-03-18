肯德基深夜出包！全網爆搶「蛋塔6顆35元」：瞬間賣8萬盒
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 06:43:14
現在許多店家都會在網購平台上推出限時優惠或者折抵券販售，其價格通常都會比實體店面來的還要低，不少民眾都會上網撿便宜，不過這也未免便宜太多？有網友深夜滑蝦皮購物時，意外發現肯德基的蛋塔禮盒（6入）即享券只要「35元」即可購買，資訊被分享出去後，立刻賣爆8萬盒蛋塔。
一名網友深夜在PTT貼文指出「現在省錢版正在狂搶中，蝦皮電子票券中的肯德基，六顆蛋塔只要35元，我買了50組，應該會吃到吐吧，剛剛看已經賣了7000多組，7000x6等於42000顆，肯德基這下真的出包了」！貼文一出，網友紛紛回應「我剛剛也看到，買了80盒」、「怕吃不完買5盒而已」、「買了10盒，90天很夠吃」、「剛剛馬上去搶了5盒」、「我剛剛下三盒，我賭會退款啦」、「我剛剛買五盒了，感覺會退款啦」、「我看的時候已經賣出六萬盒了＝＝」、「我買80盒，準備送親朋好友」、「一盒160原本，現在35一定標錯價啊，先買三盒壓壓驚」。而記者於深夜實測，於凌晨1點24分下單5盒時仍舊可以結帳，但在1點37分時，該商品就已經被下架不給下單，但當時已經不少人看到「標錯價的蛋塔」，賣出盒數已經超過8.3萬盒，目前肯德基還未出面回應此事件。（編輯：張嘉哲）