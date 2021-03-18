全台135人改名吃爆壽司郎！眾抖出「賺爆真相」：太聰明
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 07:23:07
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一推出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，根據各縣市統計，全台至少有135人為了吃免費壽司去改名。對此，就有不少網友討論「壽司郎這波是賺還是賠？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「因為壽司郎的活動，結果一堆人都跑去改名字，各種媒體都在報導，造成的廣告效益應該蠻大，但知名度應該也只提高一點點吧？一堆年輕人都去吃免錢的，虧了不少錢才對？全部算下來到底是賺還是賠？」貼文一出，網友紛紛回應「你現在只要打鮭魚、壽司，跳出來全是壽司郎，賺到爆」、「當然賺爆....只要花幾百萬就全台新聞洗版兩天欸」、「行銷部門在公司可以橫著走一陣子了」、「被動整體效益跟一般買業配達到相同效果的話，這絕對便宜很多」、「去查看看媒體、電視廣告的價碼，再看看吃爆整桌的價錢，你會嚇到的，這波真的賺」、「免費最多100萬的餐點，換算成廣告費並不貴」。另外，也有不少人表示「賺到翻掉，這波行銷全花錢，要好幾千萬可能都沒這種效果」、「一般業配跟廣告生硬又不吸引人，這種趣味的方式，花免費餐點的錢，就拿到這麼大的效果，真的賺歪了」、「不只新聞，網路平台全都是壽司郎，那本來都要花重金才能引起討論的」、「花幾千萬打電視廣告都沒有那麼好」、「那企劃準備升職了，太聰明，廣告費替公司省了不少」。（編輯：張嘉哲）