求職妹衝公司面試！人資曝「員工福利條件」 全場喊快逃
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 07:42:45
求職面試除了讓主管對自身留下第一印象以及專業技能考核外，對於求職者本身，也會想要清楚了解公司營運狀況，以及最關心的薪資及員工福利是如何。近日，就有網友分享自己去面試時，遇到人資開出「享有員工福利的條件」，貼文引發討論。
原PO在PTT貼文指出「今天面試一家公司，人資說要年資滿一年才會有員工福利，之前遇到的都是過試用期就視同正式職員，享有公司員工福利，想問這種公司多嗎？連中秋節跟端午節都要滿一年才會給禮金喔？好小氣.....」。貼文一出，網友紛紛回應「一般不是都滿三個月就有嗎？也太小氣」、「三節獎金正常不是都一千...是要多摳，還hold一年」、「我也遇過，覺得蠻瞎的」、「快逃啊，這麼小氣的公司，福利不會好到哪」、「待過的都是三個月啊...」、「這種公司福利也不會給多少，最多五百？不要也罷」、「一年才給是誇張了點，至少也都是未滿一年按照比例發」。另外，也有不少人分享自己經驗「我現在滿兩年，當初面試說的福利補助，在1.6年左右跟你說公司取消拉，一切都是老闆說的算」、「那我們公司更厲害 ，約簽兩年股票分三年給，沒續簽你第三年的股票也沒了XD」、「有些公司有給旅遊補助啊，如果新人進來就有，老鳥豈不是心理不平衡」。（編輯：張嘉哲）