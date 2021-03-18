鮭魚世代來臨？壽司店辦諧音優惠掀狂潮　00世代為大宗

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」日前推出優惠活動，只要名字內有「鮭魚」諧音，於17日至18日來店便可享有優惠，同音同字更可免費，原先該活動遭到許多網友吐槽，然而，有許多2000年以後出生的大學生向壽司郎發起挑戰，紛紛改名成鮭魚，相關消息也在17日獲得證實。

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壽司郎15日在臉書粉專宣布「愛的迴鮭，尋人啟事」優惠活動，只要姓名中有「鮭」、「魚」諧音，17、18日到全台分店用餐，可享優惠，一字同音九折，二次同音五折，若與「鮭魚」同音同字則全免費。消息一出，許多人紛紛吐槽誰會叫「鮭魚」，未料，現實的風向早已轉變。

臉書社團昨日開始出現大量鮭魚改名潮，許多大學生紛紛PO出該名「鮭魚」後的身分證，為了吃免費的一餐去改名。「劉品漢帥鮭魚」、「許星光流連擊鮭魚」與「張簡鮭魚」、「潘同鮭魚盡」紛紛出籠，引發熱議。

原先，尚有網友質疑改名的真實性，但改名的消息在今日壽司郎開店後獲得證實，台北一名男大生今日接近中午拿著改好的鮭魚身分證，前往壽司郎中華店用餐，而台中一名女大生，今早則前往戶政事務所改名，更名為「郭鮭魚丼飯」，Dcard論壇也有女大生PO文表示，今早她的朋友前往到戶政事務所改名後，又衝到店家，並貼圖附上「蕭鮭魚」跟「曾極品鮭魚」兩張身分證，女大生透露，自己在的這桌吃了五千多，另一桌更猛吃了七千多。

另一方面，值得注意的是，此次改名的民眾有極大的共同點，在臉書及Dcard等社團所PO出的身分證，絕大多數皆為民國89、90年出生者，令網友戲稱這批2000年後出生的大學生為「鮭魚世代」，也有人紛紛感嘆自己老了，不懂現在年輕人的狂熱玩法。

有鑑於鮭魚改名的熱潮，內政部也透過臉書粉專提醒，依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字。一個人原則上有三次改名的機會。但請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！