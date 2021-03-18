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吃壽司遇「真人版鮭魚」！轉頭見1畫面　他笑歪：有夠拚

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 10:23:05｜2021-03-18 10:32:19

▲原PO到迴轉壽司店用餐，竟遇到「真人版鮭魚」。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲原PO到迴轉壽司店用餐，竟遇到「真人版鮭魚」。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。對此，近日就有網友在《Dcard》貼文提到，他到迴轉壽司店用餐，竟遇到「真人版鮭魚」，轉頭見1景象嚇傻直呼「有夠拚！」
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原PO表示，到迴轉壽司店用餐時，轉頭一看，發現隔壁桌的客人蹲在地上，且擺了8疊盤子，原先以為是店員在整理盤子，他笑稱「轉念一想，不對，難道是遇到了傳說中的鮭魚？」偷偷聽到該桌結帳金額一共是一萬二，又聽到他們正在說「要再抽一次號碼牌，幫壽司郎創造財政赤字」。
▲原PO到迴轉壽司店用餐，竟遇到「真人版鮭魚」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO到迴轉壽司店用餐，竟遇到「真人版鮭魚」。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO好奇詢問店員，才知道果真有一位「鮭魚先生」在其中，回答的時候，店員還笑得很誇張，並稱鮭魚與其友人都沒吃飯，所以才吃得下那麼多。一連串事件讓原PO不禁笑翻直呼「第一次遇到真人版鮭魚，為了吃壽司真的有夠拚，笑死！」
貼文曝光之後，讓網友看完紛紛笑翻回應「傻傻的，請他們吃一餐就賺到滿滿的曝光度跟廣告，他們就算吃整天虧的也不會是壽司郎」、「只吃生魚片吃這麼多不膩好厲害」、「這群鮭魚真的有夠拚」、「拿了一堆金盤我X」、「我也想要鮭魚帶我吃，沒吃過壽司郎的鄉巴佬」、「剛剛吃鳳山店遇到，有聽到他說明天還要再吃」；也有不少網友逗趣徵求「這裡求一個高雄鮭魚」、「真誠地求個台中鮭魚！」「台中鮭魚揪一下，我付你200」。（編輯：賴詠璿）
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