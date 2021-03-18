改名叫鮭魚太遜！男衝戶政事務所爽改「9字」　全場跪了

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，比如「劉鮭魚」、「廖鮭魚」、「張鮭魚」等等。不過，有一名網友更狂，直接衝到戶政事務所將名字改成「9字」，其名稱曝光後網友紛紛笑瘋。

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一名網友在「爆廢公社二館」貼出自己的身分證表示「想要一次享有三種優惠活動就要這樣改」，只見身分證上的名字寫著「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，不少網友看了紛紛不解表示「亞太是什麼意思？」、「鮭魚就鮭魚改那麼長，而且鮑魚沒優惠」、「你叫楊亞太喔」。