NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

不只蛋塔之亂！超商「1物資」價格驚嚇　網狂買：超需要

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 10:58:03

▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（合成圖／Pixabay／臉書《台灣達人秀》）
▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（合成圖／Pixabay／臉書《台灣達人秀》）
昨（17）日深夜，有網友在使用蝦皮購物時，意外發現連鎖速食店肯德基的「6入蛋塔禮盒」即享券只要「35元」即可購得，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶，瞬間賣爆8萬盒蛋塔。不過，就有網友發現除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（圖／翻攝自臉書《台灣達人秀》）
▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（圖／翻攝自臉書《台灣達人秀》）
一名網友深夜在PTT貼文指出「現在省錢版正在狂搶中，蝦皮電子票券中的肯德基，6顆蛋塔只要35元，我買了50組，應該會吃到吐吧，剛剛看已經賣了7000多組，7000 X 6等於42000顆，肯德基這下真的出包了！」該消息也瞬間被分享至臉書各大社團，許多網友瞬間瘋搶標錯價的蛋塔，短短時間爆賣逾8.3萬盒，但該商品也很快就被下架。
對此，臉書粉絲團《台灣達人秀》分享事件懶人包「肯德基在蝦皮購物出售$35元一盒蛋塔（6入），短短幾分鐘賣爆8萬份，現在已經關閉」，笑問「有人跟到蛋塔之亂嗎？」
就有網友在留言串透露，除了「蛋塔之亂」之外，萊爾富超商的衛生紙也疑似標價出包，100抽8包的衛生紙只賣30元，紛紛回應「蛋搭要付款被取消了，衛生紙買了5組」、「衛生紙很需要！超必買的欸」、「買了買了買了，連衛生紙也買了」、「沒跟到衛生紙」、「跟到衛生紙之亂」、「沒買到蛋塔只能吃衛生紙了哭哭」；不過，萊爾富「衛生紙100抽8包」售價30元的商品目前也已下架。（編輯：賴詠璿）
▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（圖／讀者提供）
▲除了蛋塔之外，同一時間連鎖超商萊爾富的衛生紙售價也疑出包，100抽8包的衛生紙竟只賣30元。（圖／讀者提供）
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
48.28%51.72%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
23.53%76.47%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
69.23%30.77%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
6.67%93.33%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀