不只蛋塔之亂！超商「1物資」價格驚嚇 網狂買：超需要
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 10:58:03
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一名網友深夜在PTT貼文指出「現在省錢版正在狂搶中，蝦皮電子票券中的肯德基，6顆蛋塔只要35元，我買了50組，應該會吃到吐吧，剛剛看已經賣了7000多組，7000 X 6等於42000顆，肯德基這下真的出包了！」該消息也瞬間被分享至臉書各大社團，許多網友瞬間瘋搶標錯價的蛋塔，短短時間爆賣逾8.3萬盒，但該商品也很快就被下架。對此，臉書粉絲團《台灣達人秀》分享事件懶人包「肯德基在蝦皮購物出售$35元一盒蛋塔（6入），短短幾分鐘賣爆8萬份，現在已經關閉」，笑問「有人跟到蛋塔之亂嗎？」就有網友在留言串透露，除了「蛋塔之亂」之外，萊爾富超商的衛生紙也疑似標價出包，100抽8包的衛生紙只賣30元，紛紛回應「蛋搭要付款被取消了，衛生紙買了5組」、「衛生紙很需要！超必買的欸」、「買了買了買了，連衛生紙也買了」、「沒跟到衛生紙」、「跟到衛生紙之亂」、「沒買到蛋塔只能吃衛生紙了哭哭」；不過，萊爾富「衛生紙100抽8包」售價30元的商品目前也已下架。（編輯：賴詠璿）
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