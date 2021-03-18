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42級分繁星爽進台大！眾愣住揭「1關鍵」開戰：別笑死人

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 11:35:19

▲原PO好奇「大學讀什麼科系最省錢」。（示意圖／取自unsplash）
▲高中生繁星申請大學17日放榜，其中備受矚目的台灣大學，最低錄取分數為四科考42級分的考生。（示意圖／取自unsplash）
大學繁星推薦第一類至第七類學群錄取昨（17）日出爐，其中備受矚目的台灣大學346個招生名額中，錄取345人，缺額一名為經濟系，而錄取門檻最低為學測成績4科42級分的考生，消息曝光之後，不少網友紛紛議論「42級分就能上台大喔？」、「四科42級分上台大？開玩笑喔」。
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今年台大釋出346個招生名額，占總招生人數的10%，報名的考生有567人報名，錄取率為60.8%，其中最低門檻為4科42級分的考生，另外4科43級分則有2人。台灣大學註冊組主任李宏仁指出，繁星推薦比較看重的是校內排名，強調每間學校等值以及城鄉均衡，這些考生都是校排名前1％，不見得素質比較差，台大也希望未來可以「鄉鄉有台大」，錄取更多偏鄉考生。
▲（示意圖／取自unsplash）
▲台灣大學註冊組主任李宏仁指出，繁星推薦比較看重的是校內排名，強調每間學校等值以及城鄉均衡，這些考生都是校排名前1％，不見得素質比較差。（示意圖／取自unsplash）
消息曝光之後，不少網友在PTT討論「4科42級分還上台大，他進去會唸得很辛苦的....」、「比對5科也才50初頭，竟然碰得到台大＝＝」、「這樣硬擠進去讀得下去嗎...」、「我朋友建中當年74級分就很痛苦了，四科42級分差太遠吧，繁星真的不太優」、「進去跟PR90一起念書很辛苦的」、「有時候真的不知道繁星到底是不是在害人＝＝這樣的程度真的跟其他用考進去的人能比？」
不過，也有不少人認為「1%應該可以期待，畢竟人生很長，給了不同教育環境也許會有成長」、「人家校排1％上台大還要被你們這些學渣酸，真的笑死人」、「你有校排1％嗎？如果有再來嘴」、「真的好笑，沒念過大學是不是？大學幾乎都是打掉重練，考進去後大家一起重頭學起，何況人家是校排1%好嗎」、「大學真的是重來，我同學兩個都繁星，一個唸六年，一個系排前幾名的」。（編輯：張嘉哲）
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