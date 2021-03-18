肯德基「蛋塔6顆35元」遭瘋搶！台人吐歷史回憶：很可怕
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 11:19:31
昨（17）日深夜，有網友在使用蝦皮購物時，意外發現連鎖速食店肯德基的「6入蛋塔禮盒」即享券只要「35元」即可購得，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶，瞬間賣爆8萬盒蛋塔。也因此讓大量台灣人吐露了過去「蛋塔」的歷史回憶，直言「很可怕」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「蛋塔當年會流行的原因？」的文章表示，「蛋塔不是甜，而是很甜，每天吃沒多久就膩了，不像雞排每天吃還是很爽，為何當年蛋塔會造成一股流行旋風？」搭上近日肯德基「蛋塔6顆35元」的風潮，甚至更有人開始回憶當年「葡式蛋塔」的熱潮，直言「記得20年前蛋撻流行時候，一顆50元還能大排長龍，西門町一個店舖月營收百萬起跳，非常可怕，但是後來肯德基引進獨家授權配方，用超低價格搶到市場」。而網友們也開始回憶當年「葡式蛋塔之亂」，紛紛留言「肯德基當初真的會，最強行銷」、「是肯德基讓它撐到現在 不然以當初那種賣法，現在早就全倒光了」、「肯德基蛋塔真的好吃，不是普通蛋塔能比的」、「肯德基蛋塔超好吃」、「蛋塔不錯吃啊，只是不該開那麼多」、「這種東西就是第一顆很好吃，到第三顆就很膩，專賣店根本穩死」。事實上，1990年代末期，葡式蛋塔在台灣曾經是熱門甜點，眾多葡式蛋塔專賣店短時間大量開設，包括肯德基等均趕上此一熱潮，葡式蛋塔頓時成為熱門商品，甚至一度導致蛋價上揚，雞蛋供應不足的地步，但也在短時間內熱潮退去，甚至現今被認為是含有大量反式脂肪的不健康食物，很多餅店都不再供應葡式蛋塔。至於肯德基收掉葡式蛋塔專門店後，仍有在店面提供葡式蛋塔作為甜點。由於近來肯德基時常推出新創蛋塔口味而時受好評，亦有戲稱其為「被炸雞耽誤的蛋塔店」。葡式蛋塔過去在台灣暴起暴跌的歷史，由此衍生出新詞：「蛋塔效應」、「蛋塔現象」或「蛋塔化」等來形容這種短時間一窩蜂開店不久又迅速倒閉的現象。（編輯：王柏文）