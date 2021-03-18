深夜爽吃雞排！老闆「先剪再炸」他火大 內行曝專業SOP
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 11:43:12｜2021-03-18 13:59:30
台灣小吃林立，其中雞排在路邊時常能看見，更是許多民眾的宵夜首選。對此，就有網友抱怨，每次到不熟的地方買雞排，最怕的就是剪過再油炸的雞排，因為吃起來口感會很乾，貼文一出，卻有網友抱持不同的看法，也意外透露專業的SOP。
原PO在《爆怨公社》表示，每次到不熟的地方買雞排，最怕的就是把雞排炸一炸，拿起來剪一刀再放回去炸，「老闆，難道你不知道這樣子炸起來後又乾又難吃嗎？」他接著指出，「還有那種頭剪一刀，尾剪兩刀的」，讓他吃了相當火大，「可以還我完整的雞排嗎？你這一刀剪下去，沒聽到雞排在哭泣嗎？」另外，原PO也補充，在點餐時有告知老闆不要剪，但對方還是剪了一刀，因為這樣比較快熟，至於會去這家店，是人生地不熟，大半夜只好試一試。許多網友看完都認同原PO的想法，「我也很討厭剪雞排，真的很難吃」、「我也不喜歡雞排被剪」、「每次看老闆一刀剪下去我心也跟著碎了」、「我心中也曾經有這樣的OS」、「雞排真的要吃完整的才爽」、「看到雞排剪下去瞬間崩潰」、「會剪的通常都是炸功不行，我都直接NG」。不過，就有內行的網友解釋，「有骨頭的那邊本來就要剪開，不然肉熟了，有骨頭那邊還沒熟。SOP就是先炸幾分鐘，拿起來剪開有骨頭的地方（直接剪斷骨頭），然後再炸幾分鐘，這樣整片才會一起熟。整片沒剪的炸到骨頭熟了，肉也老了」。另外，也有「不剪雞排」的業者透露，他們家的雞排選骨頭小、肉厚的雞胸，定溫定時油炸，油炸溫度設定在180度，炸7分鐘，中間會翻轉讓雞排受熱均勻，客人現場吃也沒遇過骨頭不熟的問題。（編輯：許智超）