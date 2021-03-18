為吃壽司改名！律師曝「鮭魚之亂」結局：這135人怎麼辦
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 12:18:49
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司，今（18）日活動也進入最終日。對此，律師呂秋遠就在臉書提到有關「鮭魚之亂」，認為是一場無意義的行銷活動，坦言「鮭魚紅了，公司的臉卻綠了」。
呂秋遠指出，在家事法院，有種特殊類型的訴訟，稱之為更改未成年子女姓氏。原則上，現在已經沒有孩子出生一定要跟父親姓的規矩，而是由父母共同約定，如果約定不成，就到戶政事務所抽籤。往後如果未成年子女要改姓，離婚後即使單獨監護也不行，除非父母雙方同意，否則就要到法院提告，主張原來的姓氏對未成年子女不利，法官裁定後，才能改姓；改名就比較簡單，如果是單獨監護，由監護人去更改就可以，不用經過雙方同意。呂秋遠提到，而依照姓名條例的規定，改名一生就是3次，改回來也算一次，這次的壽司行銷活動，全國有135人願意為了兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令他匪夷所思，反問「往後還有其他的行銷活動怎麼辦？」認為要選，當然要選CP值最高的產品，改名兩天能賺到的錢畢竟有限，往後如果有和牛、鮑魚、干貝、帝王蟹，也跟著這麼行銷，那麼這135人已經沒辦法參加了，實在很可惜。他笑稱「萬一以後我也辦理『離婚免費、買一送一』的改名活動，這些人怎麼辦？而且，百年以後，如果是男生，牌位上寫著，顯考鮭魚，子孫們會不會很尷尬？人生就烤這麼一次，從價格來看，烤鮭魚，當然不如烤和牛，不是嗎？」呂秋遠也表示，行銷活動要能號稱成功，在於公司或產品名稱會因為行銷而走紅。花上50萬以內，就能讓135個民眾改名，增加戶政事務所的負擔，還能行銷「鮭魚」，那當然是成功的，但是就某種程度來說卻是失敗的。首先，活動辦完了，連鎖店的名稱，大概不會有太多人還記得，鮭魚壽司一般壽司店都會做，所以鮭魚產品的業績提升，也不會只是獨厚這家壽司，但是大家都會記得，曾經有家壽司連鎖店，以心不甘情不願的折扣，讓135個台灣人浪費社會資源，願意改名叫做鮭魚。因此，這是一場無意義的行銷活動，坦言「鮭魚紅了，公司的臉卻綠了」。（編輯：賴詠璿）