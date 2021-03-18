女兒坐旋轉木馬天真喊「這句」！人妻聽完愣 衝回家離婚
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 13:48:22
夫妻在一起久了，常常對方一有任何奇怪的舉動就會察覺，但總是無法拿到對方可能已經移情別戀的證據。近日，中國就有一名母親帶著女兒到遊樂園遊玩，沒想到女兒在坐旋轉木馬時突然講了「一句話」，讓該名母親氣得回家找老公提離婚。
據網易專欄《琪琪情感說》分享案例表示，一名人妻和丈夫在大學就認識，愛情長跑多年之後結婚，育有1個女兒，生活甜蜜美滿，但近幾年，人妻發現丈夫對自己的態度越來越冷漠，原本心想應該是自己太認真照顧女兒，忽略了丈夫的感受，但丈夫也沒什麼詭異舉動，就沒多想。「後來女兒也已經6歲了，該人妻與丈夫約好帶女兒到遊樂園玩，但丈夫因為公事不克前往，變成母女兩人自行出遊，不料，正當女兒坐旋轉木馬時，突然轉過頭天真的問『媽媽！等一下你帶我去上次張阿姨和爸爸帶我去吃的那間餐廳吃飯好嗎？那邊炒飯很好吃！』」人妻聽完一席話突然愣住，便詢問女兒是哪個「張阿姨」，女兒回答「應該也認識，因為爸爸不准我跟妳說，媽媽，妳不要跟爸爸說我跟妳說了喔，不然以後張阿姨就不買玩具給我了」，此話深深的惦記在人妻心中，回到家後，他立刻查看老公手機，果真發現與一名女子傳著非常親密的訊息，一氣之下攤牌詢問，才知道老公2年前就已經出軌，沒想到隱瞞兩年的真相，被女兒天真的童言童語給戳破，人妻知曉留不住這段感情，選擇離婚。（編輯：張嘉哲）