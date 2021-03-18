比墳墓和電塔還怕！他見「這物」秒取消看房 網：長知識
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 14:27:42
買房時多數人都會仔細觀察周遭環境與格局，希望能住的安全舒適，因此有所謂的「嫌惡設施」，若出現在房子周圍多少會降低民眾買房意願，像是墳墓、基地台、電塔等等。但有位網友透露，自己看房時若遇到「電塔、電桿、墳墓、基地台」都還可以接受，唯一看到「一物」會讓他秒打消買房念頭，而原PO心中的嫌惡設施大魔王公開後，也立即引發熱議。
有位網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》發文，透露自己電塔、電桿、墳墓、基地台都可以接受，但「只要在附近看到這個，我就直接打電話給仲介取消約看」，更直言「這個我真的不敢拼，把錢丟水裡的概念」。到底是什麼讓原PO如此避諱？原來是代表過去有淹過水的「淹水警告高度」標示，原PO指出好像很多人真沒注意過，但自己習慣看房之前先查淹水潛勢地圖，小區域就是問路人和鄰居。原PO強調也不是看到一定不能買，但多少心裡有個底，就好比「風險貼水」的概念，風險越高利潤越好，這些都要仔細評估。網友紛紛在底下留言回覆說，「沒注意過，長知識了」、「謝謝提醒，長知識了」。但也有網友認為，「看時間點吧！N年前汐止容易淹水，現在根本不會」、「還好吧，地下道蠻常看到的」、「這根桿子幫助你知道淹水淹到多高，可以拍照申補助。至於會不會再淹水，甚麼時候淹水，時候到了才知道」。對此原PO也補充解釋，「只有會淹水的地方才會貼，也就是表示之前曾經淹過水。貼這個不是警告你用的，是方便你淹水後直接拍照請補助款用的」。（編輯：倪浩軒）