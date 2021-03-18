蛋塔券搶翻天！他曝「官網1功能」保證換到 全場嗨翻了
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 14:27:36
肯德基蝦皮購物官方賣場昨（17）日深夜出包，「6入蛋塔禮盒」即享券竟誤標價為35元，消息一出立刻吸引大批民眾瘋搶。對此，就有網友分享一神技，只要善用官網「預定快取」功能將電子禮券兌換掉，就不用怕肯德基反悔不發貨了，貼文一出也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，在網路上看到不少人擔心官方不認帳，於是他分享一個神技，就是使用官網的「預定快取」功能，只要將優惠券序號輸入，就能在指定時間領餐，等於成功核銷電子禮券，「蛋撻券到手速預訂快取的塔友，快相揪衝一波啊！以免肯德基後悔！」原PO也透露，自己已經在官網兌換2張禮券，成功預約12顆蛋塔當今日下午茶，「保住6顆蛋撻/$35卡實在，以免台灣老闆越想越不對勁」，貼文曝光後，許多網友也跟風上車，並在文章底下曬出自己的「戰利品」。許多網友看完也紛紛回應，「哈哈哈，殺的他們措手不及」、「集合啦，蛋塔塔友會」、「放大絕呀，蛋塔原料可能會不足了」、「官網工程師嚇醒，券到手後秒預訂不會卡，讓肯德基來不及後悔」、「預防爺爺牙起來全部退款，速度很重要」、「我都截圖QRCode了，誰還可以反悔」、「先訂好明早去自取，還有好幾十組要消化....」。（編輯：許智超）