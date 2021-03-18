已改過2次！鮭魚慘「改不回本名」　律師曝超神1招秒解套

知名連鎖壽司店「壽司郎」近日推出優惠活動，宣布姓名有「鮭魚」兩字，即可享有整桌免費優惠，消息曝光後，全台立刻掀起一波鮭魚改名之亂，不過每人一生中可改名三次，改過去再改回來就計算為兩次，但如果已經改過名字，只剩下一次機會該怎麼解決？對此律師林智群也透露1個解決方法。

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律師林智群在臉書粉專發文，表示近日全台民眾為了吃免費鮭魚，瘋狂改名字，但如果沒有查清楚自己改名的次數，很有可能就得一輩子叫「鮭魚」，「如果陳小明改名後才發現自己之前已經改兩次名，怎麼辦？難道要一日鮭魚終身鮭魚嗎？難道墓碑上只能刻『顯考鮭魚公』嗎」？

對此林智群也緊接著透露「鑽法律漏洞的方法」，如果爸爸沒改過名，這時就可以請爸爸救你。他表示「如果爸爸沒改名過，這時候只好請爸爸出面申請改名為鮭魚，那你叫陳鮭魚，你爸也叫陳鮭魚，根據姓名條例規定，姓名跟爸爸一樣的，可以申請改名，這個跟前面講的改名三次，是不同條款，所以不受三次限制」。

▲律師林智群在臉書粉專發文。（圖／翻攝自林智群臉書）

貼文一出，引起熱議，「如果爸爸也改過了，那就兩人同鮭魚盡吧！」、「爸爸改鮭魚之前，兒子應該會被罵到臭頭」、「尷尬的是，阿公後來才告知：你爸爸小時候我也幫他改過名，無限循環ing」、「居然有解法」、「結果老爸改成陳鮭魚後，阿公又告訴老爸小時候改過2次姓名了耶，結果阿公也要改名字來解套？歷代祖先：我生你們這群鮭魚真的是夠了」。

事實上，根據姓名條例第9條第1項第2款規定，與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者，得申請改名。（編輯：郭佩蓉）