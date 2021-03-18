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高流館秘密武器開箱　史哲：全臺唯一開放飲食表演場館

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-18 16:20:05

▲高流Play」滿載測試票券秒殺，高雄市副市長史哲在臉書ＰＯ文表達感謝更透露秘密武器。（圖／截自史哲臉書）
▲「高流Play」滿載測試票券秒殺，高雄市副市長史哲在臉書ＰＯ文表達感謝更透露秘密武器。（圖／截自史哲臉書）
3月27日高雄流行音樂中心室內表演廳「海音館」即將進行「高流Play!」滿載測試，開放樂迷免費索票，15日當天短短不到1分鐘三千張的票券秒殺，高雄市副市長史哲透過臉書除感謝大家的支持外，也透露海音館下半年度的展期登記，已在農曆年後就啟動，至於疫後高雄流行音樂中心也將是全臺唯一開放飲食的表演場館。
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▲高雄流行音樂中心超前部署，透過座位的設計在疫情過後，高雄流行音樂中心將成為全臺灣唯一開放飲食的場館與國際同步。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄流行音樂中心超前部署，透過座位的設計在疫情過後，高雄流行音樂中心將成為全臺灣唯一開放飲食的場館與國際同步。（圖／截自史哲臉書）
史哲也在臉書中指出，早在2月3日高雄流行音樂中心的海音館，已經進行由文化局所主辦的流行音樂產業界業內的測試會議。邀請全國流行音樂相關產業的軟硬體專業人員，透過音響原廠的技師視訊參與說明、現場多元曲風的演出，來進行場域與設備的介紹與測試。
至於3月27日的滿載測試，也將配合高流行政法人的董監事會組成一個現場檢視小組，透過這次滿載測試，不管從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全面的檢視。史哲透露，事實上，海音館下半年度的展期登記，已在農曆年後就啟動。反應相當熱烈。
史哲也說，3月27日海音館的滿載測試場，也將獨家開箱高雄流行音樂中心引以為傲的音樂武器，全臺唯一建置的d&b soundscape沉浸式音響系統，揭開臺灣演唱會的全新局面，期望透過這個音樂武器，開創臺灣演唱會製作的新局面，提升高雄甚至整個臺灣在流行音樂產業界的能見度。
史哲表示，過去曾帶隊參訪過日本台場與百貨公司共構的音樂表演場地、知名音響品牌合作的音樂表演場地、以及在荷蘭由海尼根冠名支持的音樂表演場地。除了場地的整體規劃外，大家都非常喜歡在國外的音樂表演場域裡可以喝酒、喝飲料，可以更自在的享受音樂。高雄流行音樂中心也超前部署，透過座位的設計來與國際同步。不過，這一次因為疫情還不能開放，要讓大家再等一下，在疫情過後，高雄流行音樂中心將成為全臺灣唯一開放飲食的場館。
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