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男嘆「35歲搭不起高鐵」很可悲！網愣了：張忠謀搭台鐵耶

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 18:11:05｜2021-03-18 18:11:53

▲一名35歲的男子感嘆「搭不起高鐵」很可悲，貼文一出，網友全傻眼，甚至直呼「張忠謀也搭台鐵啊」。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲一名35歲的男子感嘆「搭不起高鐵」很可悲，貼文一出，網友全傻眼，甚至直呼「張忠謀也搭台鐵啊」。（圖／台灣高鐵公司提供）

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，它不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」，不過也因為高鐵票價本身就比其他大眾運輸工具要來得高，就有一名網友感嘆「35歲還搭不起高鐵很可悲」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT發文，表示自己現年已經35歲了卻搭不起高鐵，而原PO也說道，當自己看到其他朋友返鄉都是搭高鐵時，就覺得自己為了「省錢」搭台鐵，有時甚至還為了省更多錢，搭半夜的客運，讓他不禁感嘆「35歲還在搭客運、台鐵，是不是很可悲？想想自己都35歲了，真悲哀」。

貼文一出，就有網友貼出「台積電創辦人張忠謀」曾經以「台鐵」做為交通工具的照片，藉此安慰原PO，「張忠謀表示：」、「我記得張忠謀就是算過時間成本才搭台鐵，那路段司機必塞車，轉高鐵沒台鐵快」、「兄Day，高鐵也是要台鐵轉運的，老張搭台鐵轉高鐵」、「張忠謀還坐火車勒....」、「張忠謀搭臺鐵你怎麼說」。

▲高鐵是不少人南北往返的重要交通工具。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲高鐵是不少人南北往返的重要交通工具。（示意圖／記者陳致宇攝）
也有不少網友認為，搭高鐵其實也不見得比較方便，「高鐵有營業時間限制，又不是24小時都有高鐵坐。比如我在北部，早上7點要到高雄，你搭高鐵看看」、「有些人住的地方搭高鐵沒有比較快，客運反而直達」、「高鐵要看目的地吧？有時候搭客運反而比較方便」、「其實未必，有些人住的地方搭高鐵沒有比較快，客運反而直達」、「搭高鐵沒比較快的話你想當盤子喔，一堆高鐵站超偏僻轉個車和搭台鐵客運時間差不多」。

而其他網友則是表示，「用什麼交通工具根本不是自卑的理由」、「照同樣的想法，35歲還在用兩條腿走路，會很可悲嗎？」、「高鐵用學生優惠把年輕人胃口都養慣了」、「客運有到我家附近，當然搭客運」、「啊不就交通工具，搭什麼都可以啊，不用那麼自卑」、「以前哪來的高鐵，台鐵搶不到都乖乖搭客運，跟歲數無關」、「看必要性吧？像我滑手機睡覺就覺得無所謂」、「用錢價值觀不同而已」。（編輯：郭佩蓉）

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