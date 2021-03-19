房市／中捷這站中古屋受歡迎 現補漲效應
財經中心/綜合報導
2021-03-19 08:00:00
台中捷運預計3月25日重新試營運，捷運沿線再度引爆話題。根據統計顯示，台中捷運綠線四維國小站平均單價過去1年漲幅逾1成，站上2字頭。相較於鄰近站點，當地商業動能不足，之所以價格漲幅明顯，主要是多屋齡15年以上中古屋，受捷運議題帶動，補漲效果更顯著。
台中市中正地政事務所統計，捷運綠線四維國小站周邊大樓平均單價自去（109）年底三季起就站穩2字頭；信義房屋統計資料也顯示，四維國小站2020年住宅均價與前一年相比，從18.72萬漲至21.43萬，漲幅達14%，僅略低於九張犁站的14.5%，是全線漲幅第二高的站點。信義房屋民俗公園店店長溫明翰表示，四維國小站周邊屋齡相對其他站點周邊老一些，因此房價基期也相對較低，例如四維國小站周邊以屋齡15年以上中古屋為大宗，下一站文心崇德站則多15年內，甚至10年內的大樓。也因此，在捷運通車的議題帶動下，基期較低者補漲效果相對更明顯。雖然與崇德路及較近市區文心路四段等路段相比，四維國小站周邊的商業動能較少，但溫明翰表示，鄰近仍有昌平路、興安路、遼寧路等成熟的商圈，各項生活機能仍相當充足。再加上房價相對親民的優勢，溫明翰表示，四維國小站周邊能夠吸引自住客買進，也有一部分外地置產客循捷運沿線至此處買房，約6至7成以上都鎖定電梯2至3房物件。目前行情來看，屋齡10年內，總價約800至1200萬，若屋齡在15年以上，則約700至1000萬，但均會依建商品牌而略有高低。另外值得一提的是，根據信義房屋統計，去年中捷綠線各站點之中，交易量前三名的站點就是相連的文心崇德站、四維國小站、文心中清站。溫明翰說，這3站大樓密集，供給量以及買方能夠選擇的物件都多，因此交易量相對也大。