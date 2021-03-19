房市／人生三階段購屋 專家建議這樣做
財經中心/綜合報導
2021-03-19 08:30:00
人的一生很長，會因為不同的居住需求而有購屋、換屋的選擇，專家建議，在漫長的人生中，購屋不一定要一次到位，可依自己的經濟能力，分為「首購、換屋、退休」宅，將買第一間房，視為累積自己換第二、三間房的資金實力，分階段達成不同的人生購屋目標。
信義房屋新莊總站店店長張亞維表示，首購階段通常是單身或小家庭，會建議可找預算1000萬以下的房屋，將買房當作儲蓄，先求有再求好，例如，若是資金有限，則公寓三房優於電梯大樓三房，或以時間換取空間，往市區外圍通車半小時至一小時的路程找屋。而居住一段時間後，會因家庭成員的增加、學區考量而有換屋需求，張亞維表示，首購時繳的房貸，可看作自己資產的累積，近年也因房市多頭，房價都有穩定發展的空間，因此賣掉首購宅的資金形同已儲蓄一筆小資產，這時能當成換屋時的自備金，再加上家庭的儲蓄，可以換屋1500-2000萬左右預算的房屋。這時的換屋族可能處於「上有老、下有小」的階段，可能小孩長大或父母年邁需接來同住，需要有更多房間，因此會有換屋成四房的需求，張亞維建議，換屋族可換大一點的居住空間，或從外圍搬進市中心享受比較好的生活機能。最後一個階段則為退休階段，這時候通常已繳清房貸，張亞維表示，退休族群換屋不建議再負擔房貸，退休族可賣掉原有的房屋，換至更符合現階段需求的房屋，應選擇環境條件好，價格相近的物件，例如舊換新從老公寓搬至電梯大樓，不用再每日爬樓梯，享受好一點的生活品質。室內使用空間也可因子女離巢而有所取捨，張亞維建議，例如可從三房換到兩房空間，可以自己住習慣的商圈來選擇，讓親友、兒女都住在同一生活圈，方便就近照顧。