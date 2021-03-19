房市／永康房市動能不停歇 將有新重劃區
財經中心/綜合報導
2021-03-19 18:00:00
永康近年建設議題多，又有大橋重劃區帶動房地產交易價量走揚，如今，台南市府規劃在奇美醫院後方、正對大橋重劃區的位置再啟動市地重劃案，未來預計提供醫療專用區與住宅區。專家分析，原奇美商圈的老透天釋出量一向少，若日後新案推出，再加上大橋重劃區的帶動，其稀有性可望穩定支撐價量。
台南市府主辦「永康六甲頂地區醫療專用區」市地重劃，1月經內政部審議，待修正通過後，預計5月公告辦理。市府表示，永康人口成長快速，奇美醫院中華路側原本就形成「奇美商圈」，但也衍生停車空間不足、交通混亂等問題，加上周邊部分公共設施保留地低度使用，因此採取市地重劃方式開發。據規劃，該重劃區位於奇美醫院後方，面積約4公頃，未來將有1.2公頃醫療專用區、1.3公頃住宅區、1.4公頃公共設施，盼能紓解醫療用地不足，並促進周邊區域再發展。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌表示，原本台南捷運藍線就規劃行經中華路，並會在奇美醫院、大橋火車站周邊設站，因此當地原本就具有這項建設議題，如今又有重劃區議題拋出，形同再增添利多。李聿旌進一步說明，原奇美商圈內的主力產品，多是屋齡3、40年以上的老透天，因住戶多長期居住，釋出量稀少，不過，因位於市區，土地價值至少有每坪30萬元以上行情，因此，老透天的交易總價並不因屋齡影響而偏低，一般仍有1000萬以上行情。李聿旌表示，由於原奇美商圈多是老透天且釋出量少，若未來鄰近區段有新建案推出，將是相對稀有的物件，再加上「永康六甲頂地區醫療專用區」市地重劃區就位在大橋重劃區對面，近年來，大橋重劃區已在南科發展、總圖等公共建設議題帶動下，房價有顯著漲幅，例如今（110）年初當地預售屋價格每坪開價已坐2望3，但交易量仍維持穩定，多是吸引看好當地發展性的自住、置產客買進，因此，除稀有性取勝，其價量走勢也有望比照大橋重劃區。