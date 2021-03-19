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房市／士林建設題材　基河重劃區受矚目

財經中心/綜合報導

2021-03-19 18:30:00

士林TOD
▲士林TOD開發案已圍起工程圍欄，開始施工。（圖／NOWnews資料照片）
士林區建設題材豐富，短期有台北表演藝術中心將完工、士林TOD開發案，中期有士林北投科技園區開發案、陽明戲院重建案，長期則有捷運環狀線北環段，在地房仲表示，重大建設接棒到位，士林房市受惠，其中基河重劃區在士林大多的老舊商圈中特別突出，近期成為高資產客戶的置產首選，中古房價回升站上8字頭，新成屋及預售屋更單坪百萬行情。
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信義房屋士林中正店副店長柯智文表示，士林的建設題材豐富，短、中、長期都有，正面影響士林房市。其中，台北表演藝術中心由普立茲克建築獎得主─荷蘭建築師雷姆・庫哈斯設計，光是外觀像巨大的皮蛋豆腐就很有話題，不同於較老舊的兩廳院，為一新形態的表演場地，今（110）年將完工；而士林站TOD開發案，則是結合新的生活型態，未來有飯店跟美食街，結合周邊觀光資源，因此很受矚目，買方指名度很高。
柯智文表示，士林大多為老舊商圈，基河重劃區過去為基隆河截彎取直的舊河道，街廓皆為重劃、屋齡較新，又近科教館、天文館、美崙公園，環境清幽，再加上近士林、劍潭捷運站，價格支撐力道很強，很受高資產客戶喜愛。當地屋齡約20年內的電梯大樓去年下半年從7字頭升至8字頭，預售屋高樓層的物件，每坪更有百萬的行情。
士林中期的建設則是北投士林科技園區，不過要完全發展到位還需等3到5年左右，柯智文表示，目前還在整地，將來發展完成後，可望為當地帶來過去士林較缺乏的就業機會。
而長期的建設則是環狀線北環段，柯智文表示，雖然已經地質探勘等前期作業，但因為北環段預計於2028年完工，因此捷運的效應仍待發酵。
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