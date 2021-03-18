爽領1億頭獎！60歲阿姨仍不退休「上夜班」：當孩子榜樣

不論活到多大的年紀，許多人的心中都有個彩券夢，期待自己哪天花點小錢試手氣，就能被運氣之神眷顧一夜致富。不過當你真的中了大獎之後生活會有什麼樣子的變化呢？英國這名60歲的婦人就曾面臨這個「幸福的困擾」。跌破眾人眼鏡的是，中了頭獎的她不但沒有就此退休，反而選擇繼續過著超市店員的夜班人生。

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綜合英媒

報導，這名叫做伊蓮（Elaine Thompson）的英國女子在1995年12月時幸運贏下了高達270萬英鎊（約新台幣1億6百多萬元）的頭獎，不過她可沒有從此靠著獎金度日，反而在接下來的25年每天都到超市工作，在新冠疫情爆發時更擔任夜班職員，於半夜2點駕車前往超市，將貨物整理歸位到架上後，直到早上9點才返家休息。

▲儘管自己是樂透頭獎得主，她仍維持超市夜班工作。（圖／翻攝自《每日紀事報》）

根據報導，伊蓮表示自己有哮喘症狀，但因為新冠疫情爆發後，當地採取嚴格的封鎖措施，超市是許多民眾獲得補給的重要地區，加上希望能夠成為當時年僅10歲的孩子們的榜樣，因此並沒有辭職只靠贏來的這筆錢過活，而是持續維持工作，告訴孩子們必須付出努力才會有回報。

不過這筆獎金也的確幫助到伊蓮與他們全家，她先是分給哥哥100萬英鎊，接著又拿這筆獎金挹注到兩個孩子的大學學費上，而伊蓮與老公也時不時會趁著假日到拉斯維加斯好好度假放鬆。此外，她也笑著表示沒有辭職是因為不想整天在家沒事做，「很多人問我為什麼不找個幫傭協助打掃家中環境，我想在他到我家之前，我就會自己整理好家裡了吧！」。（編輯：楊智傑）