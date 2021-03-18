台北婚宴一桌2萬2！婆婆「1理由」狂唸　她嘆：結婚好累

許多女性在踏入婚姻後，活得要比婚前不快樂，會開始面臨到各式各樣的難題，對此也有一名女網友發文抱怨，表示最近正好在籌備婚禮，但也因為婚禮金錢分配的問題，加上婆婆一直碎念，讓她覺得很苦惱。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示最近正在籌備婚禮，但要應付、配合兩個不同家庭的不同觀念，也讓她苦嘆「真的覺得傳說中的『結婚』好累」，雖然她和男友倆人彼此都跟對方父母相處的很好，可是最近卻因為婚禮上的事情有些負能量。

原PO提到，婚禮的「資金」是她與男友一起存的錢，並沒有向家裡伸手，但因為原PO媽媽以前從事時尚產業，所以比較注重像是品牌、質感和氣氛，也認為女生結婚是人生很重要的時刻，畢竟「一分錢一分貨」，在可以負擔的預算下，不用過度省，但也不是要亂花錢，「而是既然有預算，就沒有必要為了便宜而選便宜的」。

▲一名女網友發文抱怨，表示最近在籌備婚禮，但也因為公婆覺得花費「太貴」，讓她感到很苦惱。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

「總之，其實我們都有自己考量好啦，男友也是都以我為主，也不是豬隊友，但公婆就很喜歡問、很想參與、又意見很多，畢竟剛結婚，還想好好經營關係，可是真的好累」，雖然對自己媽媽可以開玩笑地說「你很煩耶，我就喜歡這個啊」，但對未來婆婆就沒辦法跨出這一步，讓她不禁直呼「每次被唸都覺得很壓抑」。

貼文一出，引起熱議，「我也快面對這些就覺得心好累」、「順著公婆回應，他們說什麼就說好，你們再自己弄自己的，到婚禮當天他們也不能說什麼」、「我也正在面臨這些問題...完全就是負能量大坑」、「正在準備中，和你一樣假日都瘋狂處理這些事，超級累，希望我們都能順利完成」、「真心覺得結婚的過程好累喔！不能手牽手去公證把錢省下來出去玩或是繳房貸嗎……」、「左耳進右耳出，如果公婆嫌，叫你老公出來說那是他的決定，自己的爸媽自己擋」。（編輯：郭佩蓉）