女友薪水比較高！男憂「遲早被甩」 全場開釋：重點搞錯
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 21:29:37
情侶交往時，若兩人之間的薪水有差距，會影響到感情發展嗎？就有一名男網友憂心表示，「女友薪水若超過自己，是否會因此被甩？」，問題一出也立刻有過來人分享真實經歷，並認為原PO是搞錯重點了。
一名男網友在論壇《Dcard》上發問「和女友已經交往兩年了，我是社會人士，而她還是個學生，但今年她要畢業了，身為理工科系的她，未來當工程師，薪水肯定隨便都能超越，我這個領3萬死薪水的公務員」。這也讓他心生疑慮「我一直很擔心，一旦未來女生在工作上薪水超過我後，會不會就開始覺得我這個男生很沒有出息，然後就不要我了？大家覺得如果男生的薪水比女生的低，這樣男女朋友在未來分手是遲早的事情嗎？」貼文曝光後，有不少相似經驗的網友則認為「付出更重要」，也分享真實經歷「我跟老公在一起7年，年薪我多他30w，但他會在我加班時接送照顧小孩，家事也會幫忙，雖然薪水比較少，但至少他有一直在努力讓薪水增加，兩個人互相才能讓婚姻一直走下去」、「從我出社會薪水就都比男友高，我覺得對方的薪水不是問題點，問題是他願意為你付出多少，無論金錢或時間」、「如果她愛你，這些都不會是問題，如果不愛了，這就是大問題」、「我自己是不在意，現任男友也是月薪比我少1-2萬，但為彼此互相付出的心要有是基本的」。（編輯：潘毅）