外送爽叫烤鮭魚！她驚「配菜是螃蟹」　網見超佛金額跪了

知名連鎖壽司店「壽司郎」近日推出優惠活動，宣布姓名有「鮭魚」兩字，即可享有整桌免費優惠，消息曝光後，全台立刻掀起一波鮭魚改名之亂，但也有許多人對此事很無感，對此就有一名女網友分享自己叫了烤鮭魚定食外送，豈料「配菜竟然是螃蟹」，她也曝光超佛心的價錢，讓網友全跪了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（17）日在社群平台《Dcard》上以「店家不用賺錢了」為題發文，表示自己一直以來都知道這家店蠻划算的，在昨天也就叫了一份「烤鮭魚排定食」，而加上外送費的總金額則是「135元」，當原PO收到餐點打開小菜後，映入眼簾的竟然是一隻大螃蟹，讓她不禁在文末興奮直呼「沒想到小菜一份竟然是螃蟹」！

▲一名女網友在《Dcard》上以「店家不用賺錢了」為題發文並附圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

也因為網友們熱烈跪求店家，就有熱心網友回應解答，「看起來像好漢莊甕仔雞，這間CP值真的超高，而且小菜幾乎每天都不一樣～」、「這家超好吃的！小菜也很多很好吃！也不會太油太鹹！而且也可以飯換菜！菜會鋪好鋪滿給你！」、「我也很常吃，超划算的」、「查了一下發現在桃園」、「在中原附近，環中東路上」、「桃園人覺得開心，終於有cp高的美食可以吃了」、「這家真的超佛心！連湯都料很多」、「已點，備註說不要白飯，還幫我換成菜」。（編輯：郭佩蓉）