中古屋想裝修！業者聽「預算48萬」超冷淡 過來人曝原因
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 23:17:31
買房是人生中的長期大事，不少屋主都會選擇花錢裝潢，想住的更舒適。不過就有網友認為「室內設計裝修的收費相當不合理」，完整過程曝光也引發討論。
一名網友在論壇PTT上發文提到，「最近有親戚好不容易存錢買了中古屋，想來裝修一下好入住，看到有室內設計裝修推出三房48萬、兩房38萬的活動，就很興奮的打電話過去」。沒想到業者接起電話，聽聞原PO親戚想用活動方案上的預算後，只很不耐煩回應「如果預算只有這樣的話，我們可能沒辦法做太好喔，三房至少要80-100萬，不是常識嗎？」聽聞整個過程，也讓原PO不禁疑惑「光裝修要80-100萬？室內設計是都把客戶當有錢人嗎？還是大家都怎麼處理房子啊？」整個過程曝光後，立刻有過來人回應「80~100算滿便宜的吧」、「合理啊，中古屋整理好一點兩百萬也不意外」、「裝潢100萬真的很基本，更何況中古屋還要重新拉管，更繁瑣」、「中古屋要水電重拉管線，要泥作要木工，嫌貴自己統包就知道」。不過也有部分人持不同見解，「請設計就是盤，資訊不對等，客人吃虧很正常」、「設計師估價400萬，後來我找工班全部自己用，每天監工最後200萬搞定」、「跟水電一樣阿，嫌貴自己做，不會做就只能乖乖掏錢」。（編輯：潘毅）