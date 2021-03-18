4生肖正桃花報到！第3名把握「出差機會」：合拍對象降臨
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 23:35:18
充滿戀愛氣息的春季已經到來，不少單身者也期盼能在這個好時節遇見對的人！對此，命理老師艾菲爾今（18）日就分享，在4月來臨前，有機會遇到正桃花的前4名生肖，以及必須注意的相關機遇！
第四名、生肖鼠生肖鼠在4月來臨前將會有浪漫的愛情邂逅機會，在你身邊所出現的對象，都是認真並且誠懇的想與你交往的人。邂逅的方式很有可能是出門逛街或購物時，遇到有異性想向你搭訕，想要跟你交朋友，互相留下連絡資訊，這時請你務必多主動一點，不需要想太多。而有伴侶的人，記得在相處時多一點熱情與主動示好，多給對方一些溫情的關懷，他會更愛你的！天然的白月光是旅人之石，守護你的愛情丶健康丶平安。第三名、生肖虎生肖虎，在4月來臨前有艷遇上門，紅鸞星動使你在人群中更加耀眼，讓你不紅也難，對你有意思的人會主動向你發出攻勢，令你受寵若驚。單身者你的桃花會來自遠方，因此若遇到外縣市、或海歸者，請你都要積極把握；也別錯過公司出差外派的機會，你有望在旅途中遇見一個興趣、個性都非常合拍的對象，也許你們沒辦法每天都黏在一起，但他對你的好，甚至讓你動了想婚的念頭。有伴者，最近很適合你們展開新計劃，像是搬家買房、結婚生子，一切將順利進行。天然的石榴石為你增添女性魅力。第二名、生肖狗生肖狗，在4月來臨前將擁有喜慶洋洋的大好運，更可能有婚姻之喜！春天的氣息越來越濃，你的愛情運勢也就越來越旺，單身的生肖狗會放下之前對理想另一半的堅持與偏見，反而因此讓你發現過去不曾注意過的好對象，而且對方真的待你極好，你們將發展出長久穩定的愛情。另外身邊認識已久的異性朋友，你們也很可能從朋友漸漸發展為戀人。總之，4月前無論是有伴丶或單身的生肖狗，你們都可揮別過往的模板，迎來欣喜的改變，使你們成功獲得美滿愛情。月老紅繩招桃花與好人緣。第一名、生肖豬生肖豬4月來臨前，在愛情方面的表現是相當亮眼的，很容易在工作場合中，遇到讓自己眼前一亮的異性，曖昧的情愫，也會幫你減輕不少情緒方面的壓力。想結婚丶或是想脫單的人，請不要錯過任何一次戀愛和相親的機會，因為你一定會認識到，讓自己一見傾心、三觀相符的伴侶；正在戀愛中的人，你倆的感情能更加甜蜜，更加認定彼此，雙方不排除在今年就會定下來。已婚、想求孕的人，也能順利求得2022與自己生肖六合的肖虎寶寶喔！天然的葡萄石屬木，守護健康運丶招來正財正姻緣。（編輯：潘毅）【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】