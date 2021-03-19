NOW早報／鮭魚遜掉了！男「改9字名」全場跪：免費拿手機
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 06:37:10
改名叫鮭魚太遜！男衝戶政事務所爽改「9字」 全場跪了
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，比如「劉鮭魚」、「廖鮭魚」、「張鮭魚」等等。不過，有一名網友更狂，直接衝到戶政事務所將名字改成「9字」，其名稱曝光後網友紛紛笑瘋。一名網友在「爆廢公社二館」貼出自己的身分證表示「想要一次享有三種優惠活動就要這樣改」，只見身分證上的名字寫著「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，不少網友看了紛紛不解表示「亞太是什麼意思？」、「鮭魚就鮭魚改那麼長，而且鮑魚沒優惠」、「你叫楊亞太喔」。沒想到，原來真相超驚人，這個名字能一次滿足「三個願望」，因其亞太電信鹽水中正門市也搭上改名風潮，最近也推出尋人啟事活動，找名字有「亞太」兩字者，就可以獲得nokia免費手機一支；另外主打一對一私訊的成人平台《SWAG》也貼出活動，表示名字中有「鮑魚」也能享有直播間7天免費暢遊的優惠，結果該名字涵蓋「鮭魚」、「亞太」、「鮑魚」，三種優惠都能使用到，讓人看傻眼。今日天氣／把握最後好天氣！週六深夜冷空氣南下今（19）日天氣與昨天類似，台南以北低溫約17至19度，其他地區低溫約20至22度，白天北台灣高溫約24至27度，東半部26、27度，中南部28至30度，西半部需注意日夜溫差大的情形。天氣風險公司指出，今天到週六白天，天氣變動不大，西部無明顯降雨，溫度浮動也較為溫和，但由於擴散條件不良加上境外污染物移入，外出請務必攜帶口罩或避免進行戶外活動。下一波北方系統於週六深夜到達，週六深夜至下週一降雨較明顯，主要下在苗栗以北及東部，而後冷空氣南下，週日起低溫下探14度，下週二白天起才逐漸回暖。福原愛被爆不倫也要保護！日媒體人曝「驚人內幕」福原愛日前被日媒爆料與高壯男一起出遊，還住同一家飯店，雖然事後福原愛解釋2人住不同間房，還發表聲明強調沒有外遇，但與江宏傑婚變一事依舊鬧得沸沸揚揚。而近來日本媒體人廣橋賢藏上節目時，透露事件內幕。廣橋賢藏透過影像連線的方式，參與錄製節目《台灣好吃驚》，談到江宏傑、福原愛被爆婚變一事，他提到，日媒從這周開始轉為低調談論此事件，原因是福原愛的經紀公司告訴演藝圈的人：「拜託，不要講小愛的事情」，更透露由於福原愛對日本乒乓球界來說很珍貴，爆發婚變、不倫戀的時間點敏感，正是日本籌備東京奧運之際，「所以日本人包括媒體，都要保護小愛，不管她做了不倫戀的事，都一定要保護她。」廣橋賢藏針對《週刊文春》、《女性SEVEN》報導的內容表示：「《週刊文春》有一點編，編一些保護小愛。」隨後他也爆料，這2家周刊的內容，「都是小愛的經紀公司自導自演，應該是沒錯，被拍照也是，小愛那邊自己搞的，接下來馬上就是小愛的告白，這個很奇怪，編輯人覺得至少《文春》就是自導自演的，報導內容全部都是保護小愛的講法，批評江宏傑的一家不對。」陳柏惟罷免案二階連署 王淺秋酸他不斷抹黑選民、硬拗日前台灣基進立委陳柏惟罷免案已通過第一階段，第二階段在連署當中，各界都十分關注連署狀況。而資深媒體人王淺秋在中時新聞節目《政新鮮》中，狂酸陳柏惟的中文不好，被提名罷免的時候，竟然還說是「與有榮焉」，甚至嗆連署罷免的人是「假公民」。因此，王淺秋抨擊陳柏惟整天只會耍嘴皮子，從來不會檢討自己，還不斷地用抹黑標籤的方式來撕裂選民。王淺秋怒批，陳柏惟身為民意代表，應該要為民喉舌，服務民眾，怎麼可以口出惡言，罵自己的選民是「弱勢、有問題的人」，還動不動就罵這些罷免他的人是中共同路人。王淺秋酸，把罷免案扯到統獨與藍綠對決，這是很不當的方言，不過就是在硬拗罷了！日本宣布將解除「緊急狀態」！東京1都3縣21日鬆綁日本政府昨（18）日下午召開會議宣布，東京首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣）週日（21）將解除維持了大約2個月半的緊急事態宣言（緊急狀態）。昨日東京都共新增323例新型冠狀病毒（COVID-19）確診案例、12例死亡，地區疫情相較先前趨緩，但仍十分嚴峻。日本政府強調，雖然解除緊急狀態，還是希望民眾減少非必要的外出，店家營業縮減營業時間，以防止疫情再次擴大。日本《NHK》報導，首相菅義偉表示，藉由縮短餐廳的營業時間，東京首都圈1都3縣的新確診案例減少了8成以上，即使是在千葉縣，醫院病床使用率也低於疫情程度標準的50%。考量疫情趨緩，東京首都圈的緊急狀態於本月21日解除。想拍照炫耀訂婚戒指！她竟放在「狗鼻上」 下秒一響GG了許多飼主為了培養毛小孩的耐心，都會用食物作為誘因，要狗狗們學會忍耐。近日，就有名網友收到求婚戒指時相當興奮，於是把戒指放在狗狗鼻子上拍照炫耀，沒想到下一秒悲劇就發生了，影片曝光後，也引起網友熱議。國外論壇《Reddit》最近有段影片引起網友討論，從影片可以看到，一名女飼主叫來家中飼養的黃金獵犬，並將自己收到的求婚戒指放在狗狗的鼻子上，而女飼主想要讓鏡頭拍清楚戒指，於是對著狗狗說「Stay（等一下）」。這隻黃金獵犬就乖乖聽從主人的指令，讓她在鼻子上放上戒指，這時一旁突然傳出其他聲音，讓狗狗誤以為是主人的指示，接著竟張口將戒指吞了進去，讓女飼主嚇得趕緊中斷錄影。影片曝光後，就有許多網友認為不應該這樣做，飼主的行為有可能會傷害到狗狗，「天阿，我希望戒指是狗狗餅乾的造型」、「可憐的狗狗牙齒」、「我的天啊！狗狗不是讓妳拿來炫耀戒指的」、「請好好保護你的寵物！」、「直接被狗拿來磨牙」、「他有可能直接吞下去」。（編輯：張嘉哲）