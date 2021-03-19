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妹子只穿一件睡！男友上床愣「你怎包尿布」　真相全笑瘋

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 07:01:58

▲一名網友分享自己睡覺時穿上這一件，卻被男友誤會是穿尿布睡覺。（圖／美妝公社）
▲一名網友分享自己睡覺時穿上這一件，卻被男友誤會是穿尿布睡覺。（圖／美妝公社）
女生生理期來時，最困擾的就是睡覺外漏的問題，深怕弄髒床單。近日，就有女網友分享自己剛月事來，因此首次嘗試購買「褲型衛生棉」來穿，盼能夠一覺到天亮，結果男友一上床之後看到這幕驚呆，表示為何「睡覺穿著尿布」，貼文一出，笑翻網友。
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原PO在「美妝公社」貼文指出「雖然月經來有時候量很少，但我因為睡相不是很好，如果翻來翻去的話，用夜用型的衛生棉都會捲在一起，經血就會常常從胯下流出來，因此每次起床都要在洗一次床單，連出國的時候都曾經沾到過。」
▲原來該名網友穿著的為「安心褲」，是防止女生睡覺時經血外漏的神器。（圖／美妝公社）
▲原來該名網友穿著的為「安心褲」，是防止女生睡覺時經血外漏的神器。（圖／美妝公社）
「最近月經來血量蠻多的，特別先買一件『安心褲」穿來睡覺，本來還是擔心經血會從胯下流出來，沒想到睡起來超驚喜，完全沒有漏出來，就衝去買一箱來放，那天睡覺就只穿這一件，但我沒有跟我男友說我月經來，結果男友上床時傻眼說『你怎麼包著尿布啊？』真的笑到不行」。
貼文一出，吸引不少女生朝聖「快笑死，恥度超高」、「我還沒嘗試穿這種的....感覺恥度太高」、「男生倒陽神器吧...看起來真的很像尿布」、「夭壽，男生整個就沒感覺了」、「真的有夠像尿布欸」、「真假啊！真的不會漏嗎？我也去買來穿看看」、「男友直接就無法展現雄風」，而女網友隨後也出面回應「男友心情是還好啦，月經來也不能性事，女生方便就好」。（編輯：張嘉哲）
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