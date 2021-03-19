「鮭魚軍團」吃爆壽司郎！員工爆上班內幕 眾驚：太羞辱
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 07:27:33
知名連鎖壽司店「壽司郎」於17、18日推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字的人，可以免費享用整桌的餐點，意外掀起全台鮭魚改名之亂。沒想到，就有壽司郎的員工在網路上爆料，這幾天的廚餘是平常假日的6倍，更有同事在收拾時，被這群「鮭魚軍團」錄影嘲笑，貼文引發熱議。
一名壽司郎員工在「噗浪」貼文指出「我是壽司郎的員工，回來噗浪聊聊這兩天的感想，相信大家都有譴責樓下一堆飯的會下地獄的鮭魚們，負責洗淨的同仁也說，這兩天的廚餘量，是平常假日的6倍之多」。員工分享自己收桌經驗表示「整理到那些鮭魚們吃的桌子時，就有人點4、5盤生魚片不吃，茶碗蒸也一口都沒動過，或者拉麵只吃上面的料，甜點都只咬一口，甚至有人點飲料來做成地獄特調；有人抱怨說官網的大腹及梅酒等高價位商品沒開放點餐，但其實都是被前面的鮭魚點光了，做這麼久，連冰塊都是第一次用完。」「甚至有一隻鮭魚，我們送飲料過去時還問我們要不要喝，說要請我們喝，甚至吃完的盤子放在角落，外場夥伴蹲下來收桌時，他們還邊笑邊錄IG限時動態，吃免費可以，但這樣的行為真的收桌收到很心痛」，貼文一出，網友紛紛回應「真的辛苦你們了....」、「貪小便宜還這麼囂張，真的缺德」、「好沒水準的鮭魚軍團，太羞辱店員了吧」、「改名吃免費就算了，態度也太囂張」。（編輯：張嘉哲）