買肉包加醬！他見「1畫面」傻了 台中人秒懂：美味祕訣
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 08:00:25
冷凍肉包儲藏方便，只要用電鍋蒸熟後就能開心享用熱騰騰的包子，不論早餐或點心都深受不少台灣人喜愛。不過，近日一名網友在《Dcard》提到，在台中買包子，加醬料的時候驚見竟是直接以瓶口接觸包子，舉動讓他震驚直呼「覺得很噁心」，貼文隨即引發熱議，卻釣出一票台中老饕狂讚「是美味的祕訣啊！」
原PO表示，在台中買包子加醬料的時候，發現竟是直接以瓶口插入包子擠出醬料，反問「只有我覺得台中醬料插包子很不衛生嗎？」認為瓶口插完一顆包子後，肉汁會附著在上面，病菌會持續生長，伴隨著下一個使用者傳下去，崩潰直呼「每次看到美食節目大讚這個吃法就覺得很噁心，就像你吃過飯的湯匙卡了一堆飯渣沒擦過，就拿給下一個人使用，他吃著你的菜渣還喜滋滋，真的有夠噁心」。原PO接著指出「瓶口卡了一天的菌數一定沒在開玩笑，遑論根本沒在清理，日積月累下來，髒到我真的不敢想像」，尤其夏天更容易滋生病菌，例如最常見的衛生指標菌：大腸桿菌的最適生長溫度，不用幾個小時就能次方式的生長，那個瓶口就是他的生長主場，並非老闆每天清洗就能解決。他最後呼籲「真心希望不要再推廣這種噁心的文化了，非常不衛生，如果希望改善衛生，推薦在瓶口多套上一層小塑膠套，能避免瓶口直接與食物做接觸，大家也能食得更安心！」貼文一出卻引發網友兩派論戰，紛紛回應「身為台中人也不能接受」、「台中人，但不會這樣用，身邊親友也沒看過會這樣做的」、「都回家再自己加東泉」、「第一次看到也是嚇到，不太敢吃QQ」、「超討厭直接插進去，後來都說不要醬」。不過，也有一票老饕狂讚「越髒的，越好吃」、「以前看習慣了，被你這麼一說好像真的有點不衛生哈哈哈哈哈，還好吃了20年都沒事」、「好吃就好」、「是美味的祕訣啊！」「從小吃到大」。（編輯：賴詠璿）