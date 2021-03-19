一堆人拖行李搭高鐵！他愣「不能出國要去哪」 網曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 08:47:32
高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，每周搭高鐵出差，都會看見許多民眾拖著行李箱，不禁疑惑最近不能出國，這些拖行李箱的乘客到底是什麼人？貼文立刻引發熱議。
原PO表示，自己每週都會搭高鐵出差2至3天，一直有一個疑問，就是在上班日星期一到五之間，常常看到有乘客一個人拖行李箱搭高鐵，不禁疑惑「最近也不能出國，想必不是出國的，但這些拖行李箱的乘客到底是什麼樣的人啊？」直問「出差不會拖行李箱吧？國內旅遊也不可能一個人吧？而且國內旅遊帶行李箱是要笑死唷！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛猜測「其中一箱有鈔票」、「空姐」、「看多大的箱吧」、「剛居家檢疫完？」、「居家檢疫完的有可能吧」、「還是有人在回國啊」。不過，有網友出面解釋「我常拖行李箱搭高鐵出差，裡面都是工作用的文件、工具等，跨縣市出差族其實不少」、「出差好幾天啊，少見多怪」、「我偶爾就這樣啊，輪班仔可以在典型上班時間搭車返鄉，還好吧」、「我啊，在高雄工作，平日休假回台北，一次就3、4天」。（編輯：賴詠璿）