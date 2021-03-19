肯德基飲料杯狂掉色！他一抹傻眼 內行揭「真相」眾狂讚
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 08:43:44
你是否遇過買手搖或者速食店的杯子掉色的狀況？近日，一名網友分享自己去買連鎖速食店肯德基的飲料，回家時放置不到30分鐘，卻發現杯子旁邊的圖案開始掉色，讓他感到不可思議，結果貼文釣出店員親自解答，貼文引發熱議。
原PO在「Dcrad」貼文指出「現在速食店紙杯都是這樣的嗎？還是只有肯德基才是？大概才放不到30分鐘就變這樣，好扯好瞎喔」只見貼出的照片，一杯肯德基的杯裝飲料，用手指輕輕一抹，旁邊的藍色顏料全部暈開，令人搞不懂為何會這樣。貼文一出，網友紛紛回應「你的手汗是鹽酸嗎＝＝」、「買那麼多次從沒遇過這樣的狀況啊」、「第一次看到飲料杯會暈開....」、「我昨天去吃也沒有這樣啊」、「剛好買到有瑕疵的杯子吧，很正常」、「我做肯德基的就沒看過這種」、「我也有這樣過...我是放在桌上，杯子外緣的水滑下去變成藍色，我手去摸整個變藍色」。不過，貼文也釣出不少內行人表示「這是因為酒精的關係啦」、「這個應該是店員手噴完酒精還沒乾就拿杯子的緣故，不用擔心，肯德基小小工讀生路過」、「其實有掉色反而是好事， 代表那家店有在認真防疫，因為現在肯德基其實已經改成每次點完餐都要用酒精噴過手才能配餐打飲料，有掉色反而是他們真的有在實施唷」、「有掉色代表真的有認真噴酒精，認真防疫」。（編輯：張嘉哲）