噴酒精消毒手！他一碰發票「下場悲劇」 網笑：祈求別中
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 10:21:22
統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少民眾都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸，甚至幸運的話還能抱回千萬大獎一夜致富；不過，近日一名網友在《Dcard》貼文提到，在超商買東西結帳後，噴酒精消毒雙手，隨後拿起發票卻發生「悲劇慘況」，畫面曝光讓網友全笑翻。
原PO表示，日前到超商買東西，在結帳等找錢的時候看到旁邊有酒精，便想說待會要吃麵包，先用酒精消毒一下雙手，結果卻忘記店員馬上要找錢，他手上還有酒精，就馬上接下零錢和發票，結果發票竟瞬間暈染變色。畫面中可見，原PO的發票底色暈染開來，雖然上方字跡還看得清楚，整張紙卻如「大理石花紋」一般，他嚇傻直問「手有酒精碰發票變這樣，感覺挺有質感，有人知道為什麼嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，立刻有內行網友解釋，感熱紙表面有一層化學原料，是染劑和相關基質組成。酒精是有機溶劑，原PO手上沾染的酒精，破壞了感熱紙的部分結構，滲入裡層，才會造成花紋圖案。其他網友則紛紛回應「有質感？質感在哪？」「原來是大理石風格的發票」、「正常的好嗎」、「這年頭還有人沒用載具？」「每次發票不小心損毀，我都祈求這張最好別湊巧中獎」。事實上，根據財政部台北國稅局表示，中獎統一發票因保存不慎致發票破損，或因油墨褪色致發票記載事項模糊不清等情事，如依相關規定提示證明文件者，仍可兌領中獎獎金。依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，發票若破損不全或填載模糊不清、無法辨認者，原則上不得兌領獎金，但如經開立發票的營業人證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可給與獎金。（編輯：賴詠璿）