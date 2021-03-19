衝面試公司喊「一定通知」！求職妹回家哭了 潛規則曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 09:04:38
面試是求職重要的一環節，而有些面試會在當下就詢問「何時能來上班」，但有些公司還在面試其他人，將會請求職者回家等待回覆。近日，就有網友分享自己面試經驗，表示自己去面試之後，公司說無論結果如何「一定會通知」，沒想到結局讓她很無奈，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「上禮拜面試了兩家公司，都說會在一週內通知，其中一家我還蠻想去的，面試官也說不管結果如何都會通知，不會讓應徵者焦慮，結果已經超過一個禮拜，我還寫信去問結果，還是沒回覆，我知道很多公司都會無聲卡，但既然要這樣當初面試的時候就不要說一定會通知啊，等到心好累」。貼文一出，網友紛紛回應「職場不能說的常規啊…錄取才通知，沒錄取就是無聲卡啊…說會通知都是場面話， 面試都是在比誰演的好啊！會錄取的，不到三天就通知你了啦」、「場面話聽聽就好，有的面試官也跟我說會把我列入第一考量人選，到後來還不是沒消息」、「職場很多潛規則，這種算是初步而已，場面話一定要講的」、「沒拿到紙本offer前，最好當沒錄取繼續面試」、「面試就是一場說謊大賽....看誰心機比較重」。另外，也有人分享經驗表示「問清楚說會通知也沒通知的路過，還有跟我說 『我們一定會通知，現在法規也規定要通知』、『我們在面試你，你也在面試我們，所以無論結果如何都會通知，也不想浪費你的時間在等』 以上兩個最後都是無聲卡，所以一禮拜沒消息的我都當無聲卡了」。（編輯：張嘉哲）