被轟難圓謊後 王定宇深夜傳訊擾何欣純怨她下手太重
記者胡宥心／台北報導
2021-03-19 09:05:43｜2021-03-19 10:23:46
民進黨立委王定宇昨（18）日在廣播節目上釐清同居風波，意外扯出也曾和同黨女立委何欣純大學時期同租一層公寓。昨天何欣純爆氣批王定宇「說一百個謊無法圓謊」，據了解，昨天深夜王定宇不斷傳短訊騷擾何欣純，質問她「為何下手那麼重」，讓何不堪其擾。
何欣純今（19）日受訪表示，她要講的已經講清楚了，如果遇到被牽連這種事，任何女性都會很生氣，昨天王定宇一直傳訊息表達他個人意見，她覺得就是到此為主。記者問何欣純，若王定宇道歉是否會接受？何欣純說，直到目前還沒碰到王定宇，且王該道歉的不應該只有自己，王對很多人都應該道歉。據透露，何欣純昨天對於自己一早無故被捲入王定宇的同居風波，相當不滿，王定宇事前、事後未告知，甚至昨天中午她傳訊向王抱怨，也只得到王定宇一個字回應。沒想到昨晚深夜王定宇突然傳訊給何欣純埋怨，何的說法讓他覺得很遺憾，並附上許多新聞連結，「妳怎麼下手這麼重」，何反問哪裡重後，王竟說「你需要這樣嗎？」，就連何最後不想再理會，王仍持續不斷傳訊質問，何只能持續不讀不回。何欣純昨受訪怒批王，不自我檢討還來怪她，事實上這一整件事根本不關她的事，竟然還說她下手太重，明明是王惹出來的，若不是王自己爆料，也不會上演這碼戲；何欣純說，事情發展到現在「一點自我反省的意思都沒有」，還好意思向她抱怨，真的只想到自己。