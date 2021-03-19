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小資男存錢想買房！爸卻突給「神秘存摺」　打開一看嚇慘

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 10:08:33

▲想成家立業是不少年輕人的夢想，這名網友估計600萬就能完成「結婚+買房」的計畫掀起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友努力存錢想買房，回家時爸爸卻突然給一本存摺。（示意圖／NOWnews資料照）
「財富自由」是許多人稱羨、渴望的夢想之一，不想為了錢工作一輩子，為能提早退休、達到財富自由。大陸就有名網友想要買房，回家時卻被爸爸叫進書房，拿出一本存摺，他打開一看瞬間傻眼，金額曝光後，也讓網友直呼「根本是小說劇情」。
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根據《新浪新聞》報導，大陸有名男子小李在杭州一間公司上班，月薪大約是9千元（約新台幣4萬元），為了要維持生活，平時生活都很節儉，而他過年的時候第一次把女友帶回家和爸媽見面，並跟爸爸講了想在杭州安定下來的打算。
小李也透露，自己的家境很普通，從小爸媽很節儉，衣服穿了又穿，很少買新衣，家裡有新的鞋子或衣服，也都是小李工作後買的，而且在重要場合才會穿，生活過得相當樸實，他接著指出，自己為了買房努力存到40萬元（約新台幣170萬元），並打算和爸媽再借一筆錢，就可以付房子的頭期款。
▲小李從爸爸那接收一本存摺，打開一看，發現裡面竟有1960萬元。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲小李從爸爸那接收一本存摺，打開一看，發現裡面竟有1960萬元。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
沒想到的是，就在小李和女友要回杭州的那天，爸爸突然把他叫進房間，並拿出一本秘密的存摺，說是要給他買房用，他打開存摺一看，裡面竟有將近450萬元（約新台幣1960萬元），這讓小李當場傻眼，爸爸這時才解釋，其實家裡一直以來都有再做生意，家境並不像小李想得那樣，甚至更富有。
許多網友看完也很驚訝，「根本是小說劇情」、「太好了吧，根本是現實版小說」、「我也等我爸跟我說這句話20多年了」、「太誇張了吧，一瞬間變成富二代」、「我也一直在等我爸跟我坦白」、「直接財富自由」，不過還是有不少人對這個消息存疑，不相信有這麼好的事。（編輯：許智超）
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