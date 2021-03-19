美女主播甜笑報新聞！下秒遇地震「神變臉」網看呆：太強
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 10:26:14｜2021-03-19 10:33:49
電視台女主播不僅需要清新伶俐的口齒，遇到突發事故時也必須展現快速的臨場反應，不然若慌忙面對，恐怕會失去在大眾面前的專業形象。近期日本就有名美女主播檜山沙，上月26日時本來在節目中甜笑閒聊，結果遇到福島縣外海的突發地震，立馬神切換表情，以嚴肅且專業的神情播報相關訊息，而她也因這一幕快速變臉，在網路上瞬間爆紅。
日本氣象新聞台《Weather News》一名美女主播叫作檜山沙耶，她於播報新聞時，都時常會在節目中分享生活日常和休閒資訊，總是會與觀眾互動，也建立出健談且甜美的形象，因而獲得不少粉絲、觀眾的喜愛。然而，檜山沙耶於上個月26日時，本來笑著閒聊有關將棋話題，福島縣外海卻突然發生芮氏規模4.6的地震，本來還是滿臉笑容的檜山沙耶，隨即立馬切換表情，馬上變臉成嚴肅神情，快速且正確地播報地震的相關資訊，展現了她專業的一面。這一幕曝光後，瞬間在網路上瞬間掀起討論，目前該支影片已超過1400多萬觀看次數，而不僅是日本人看到後大吃一驚，世界各地的網友也紛紛湧入至影片底下大讚留言，「這切換太強了」、「真的是一秒變臉耶」、「馬上進入工作模式」、「日本人知道地震不是開玩笑」、「這才是職業精神」、「有臉蛋有專業」。（編輯：陳雅雲）