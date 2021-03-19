高雄女孩滿街車上「留紙條告白」！人妻疑惑 臉綠真相曝
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 10:50:46
高雄神秘「女孩」引發熱議！一位女網友透露自己老公的車子上被留了一張紙條，打開一看寫著「我很喜歡你的車，希望能認識」，署名寫著「女孩」，讓女網友很疑惑，詢問大家「我該注意什麼？」結果文章一發布卻釣出許多擁有類似經驗的過來人，原來收到這「女孩」紙條的高雄人還真不少！
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，「老公的車上被夾一張紙條，我該注意什麼？不知道這位『女孩』有沒有在這裡」。隨後並附上了紙條的照片，只見內容寫著「我很喜歡你的車，希望能認識」，署名女孩還附上Line ID，整張小卡片充滿了顏文字，再配上可愛的動物圖案，看起來果真頗為少女。想不到這「女孩」喜歡的車有點多，底下許多網友紛紛分享個人的類似經驗，「我看過我朋友遇過，根本一模一樣的字耶，署名都叫女孩，怎麼幾年過了還沒長大」、「我也收到過，我朋友有加line密她，好像真的是小女生」、「是同一位嗎 ，我以為我出運了」、「這字條最近很流行喔」、「高雄很多小妹妹會這樣」。其他網友也留言回覆說，「字好醜」、「剛好妳看到，沒看到的話，去看看蝦皮」、「新的另類詐騙手法」、「現在的女生都這麼主動的嗎」。許多人懷疑這是傳播妹或酒店攬客手法，但也有人現身說法表示，實際加過好友但沒有發生什麼，「認真就輸了」，眾人議論紛紛。（編輯：倪浩軒）