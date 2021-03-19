改名額度用光怎辦？醫學生秀解法 律師反轉真相：幫哭哭
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 10:37:12
知名連鎖壽司店「壽司郎」於17、18日推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字的人，可以免費享用整桌的餐點，意外掀起全台鮭魚改名之亂，而我國民眾一生僅有3次改名機會，近日就有一位醫學生改完名字後發現額度超過無法改回，竟想利用法條規範改回，卻被律師狠狠反轉了真相，直言「只能幫哭哭了」，引起熱議。
林智群律師於今（19）日在臉書上PO文表示，「台灣壽司郎舉辦為期2天的優惠活動昨落幕，名叫『鮭魚』就整桌免費，掀起全台改名風潮，統計共331人改叫『鮭魚』」。而自己卻在新聞上看到，「有一位醫大生，改完名字才知3次額度已用完，因為瞞著父母改名，未來可能會被叫『鮭魚醫師』」，而這位醫大生目前想到的解套方法是只能讓以生的小孩也叫「鮭魚」，自己才能改回名字。沒想到林律師卻反轉這個想法指出真相，「這個就是明顯沒看懂法條的結果，依據姓名條例第9條第1項第2款規定『有下列情事之一者，得申請改名：二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同』」，他更對那位醫學生呼籲，「如果你的小孩跟你一樣叫陳鮭魚，是『你的小孩』可以申請改名，不是你喔」，最後更表示「你的小孩一出生還要先被取名鮭魚，人生第一個烙記竟是如此無情，我只能幫哭哭了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「這樣的人成為醫生，想想也是滿讓人擔心...」、「鮭魚醫師適合當小兒科醫師，小朋友一定覺得親切」、「還好他只是叫鮭魚，如果再加其他海鮮、地名、飯店名稱會更想哭」、「那醫生不用宣傳，馬上變紅人」、「應該他父親犧牲一下，就怕父母也滿了」、「鮭魚醫師很有賣點啊！一定生意超好」、「生小孩之後，未來的顯考鮭魚預定」、「是親情大考驗的時候了」。（編輯：王柏文）