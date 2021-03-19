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生日收到iPhone超嗨！學生妹開包裝看傻　崩潰喊：太有才

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 11:17:09

▲眾所期待iPhone 12系列，今（23）日正式在台上市。（圖／記者葉政勳攝）
▲生日收到iPhone超嗨！學生妹開包裝看傻。（示意圖／記者葉政勳攝）
大多數親朋好友如果一起慶祝節日，不少人都會互相送對方禮物，而近日就有一位女網友在網路上PO出自己生日收到「iPhone禮物」的經驗，沒想到最後興奮開箱的她竟崩潰直言「太有才了」，引起熱議。
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▲有一位女網友在網路上PO出自己生日收到「iPhone禮物」的經驗。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有一位女網友在網路上PO出自己生日收到「iPhone禮物」的經驗。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO更隨文附上圖片表示「氣泡紙包裝超用心，毫無破綻」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO更隨文附上圖片表示「氣泡紙包裝超用心，毫無破綻」。（圖／翻攝自《Dcard》）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「把我的哀鳳還來」的文章表示，「最近生日收到朋友送的禮物，結果打開包裹興高采烈的心情只維持3秒」，原PO更隨文附上圖片表示「氣泡紙包裝超用心，毫無破綻」，結果當原PO下一秒一打開的時候，卻發現「原來包裝盒內是假iPhone和餅乾巧克力」，這讓原PO直言「裡面的東西...有需要這樣保護嗎，連餅乾都有按照充電頭的形狀放，太有才了，我朋友為了整人還特別去買原廠盒也算是蠻有心的，我要不要就這樣放到網上賣」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲當原PO下一秒一打開的時候，卻發現「原來包裝盒內是假iPhone和餅乾巧克力」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲當原PO下一秒一打開的時候，卻發現「原來包裝盒內是假iPhone和餅乾巧克力」。（圖／翻攝自《Dcard》）
網友們看完後紛紛留言表示「整人的禮物」、「這朋友真沒誠意，一看外包裝就不對」、「笑死這台送我我也不要」、「餅乾好吃」、「沒事 Logo 在就好，其他不重要」、「裡面裝金莎的那種還比較好」、「這台應該是全部東西買來就長這樣了」。（編輯：王柏文）
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