NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

弟拿AirPods「媽狂讚很便宜」！女抖出真相：忍不住笑了

編輯中心/綜合報導

2021-03-19 11:28:44

AirPods
▲有女網友指出，近其發現弟弟有了AirPods，讓她忍不住調侃幾句，沒想到媽媽卻反駁表示「那個才六百塊很便宜耶！」隨即讓她當下戳破真相。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有女網友指出，某天發現弟弟拿了AirPods，讓她忍不住調侃幾句，沒想到媽媽卻跳出來反駁「那個才六百塊很便宜耶！」原PO一聽也立馬戳破真相，卻遭到媽媽瘋狂飆罵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示某天發現弟弟拿了AirPods，隨即向對方開玩笑調侃一句「哎呦～買AirPods噢～」然而媽媽聽到後就反駁「那個才六百塊很便宜耶」。原PO一聽價格就驚覺不對勁，忍不住笑了出來指出「那價錢不就是假貨了嗎」。但她一說完就讓媽媽瞬間爆氣，當場飆罵原PO「怎麼可以這樣說話，假貨又怎樣，妳是不是嫉妒啊」，讓她感到莫名其妙，也無奈大嘆「哭啊我又沒說什麼，而且我幹嘛嫉妒假貨？？」
▲原PO指出弟弟拿的AirPods價格詭異，因此認為恐是假貨，沒想到遭到母親飆罵。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出弟弟拿的AirPods價格詭異，因此認為恐是假貨，沒想到遭到母親飆罵。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，就引來不少人紛紛留言力挺，「買假貨就欠人嘴啊！敢買不敢被講喔什麼邏輯」、「這種假貨真的不要買...誰知道會不會爆炸⋯⋯」、「預算不到蘋果耳機，還有很多好選擇啊！不一定只有AirPods」」、「買假貨原本就是不好的行為啊！沒錢還要裝闊，是要支持什麼」。
其中亦有人猜測「是你弟騙你媽只要600吧」、「你媽買給你弟的吧！不然怎麼知道多少，再來直接被你打臉，羞愧轉生氣」、「我覺得可能是你弟騙你媽吧！我之前買iPad也騙我媽說1萬而已，實際上3萬多哈哈哈」。
不過，也有人指出問題點，表示「你說話方式真的要改」、「原po講話蠻酸的...我覺得你媽是因為你的口氣才不爽的」、「覺得你不禮貌吧以為錢容易賺這樣的，而且感覺你講話不經大腦」、「雖然不知道原po家裡原本的相處模式是怎麼樣，但都是自己家人 何必這麼尖酸刻薄」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
37.78%62.22%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
23.4%76.6%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.56%25.44%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.94%95.06%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀