弟拿AirPods「媽狂讚很便宜」！女抖出真相：忍不住笑了
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 11:28:44
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有女網友指出，某天發現弟弟拿了AirPods，讓她忍不住調侃幾句，沒想到媽媽卻跳出來反駁「那個才六百塊很便宜耶！」原PO一聽也立馬戳破真相，卻遭到媽媽瘋狂飆罵。
原PO於《Dcard》上發文，表示某天發現弟弟拿了AirPods，隨即向對方開玩笑調侃一句「哎呦～買AirPods噢～」然而媽媽聽到後就反駁「那個才六百塊很便宜耶」。原PO一聽價格就驚覺不對勁，忍不住笑了出來指出「那價錢不就是假貨了嗎」。但她一說完就讓媽媽瞬間爆氣，當場飆罵原PO「怎麼可以這樣說話，假貨又怎樣，妳是不是嫉妒啊」，讓她感到莫名其妙，也無奈大嘆「哭啊我又沒說什麼，而且我幹嘛嫉妒假貨？？」貼文曝光後，就引來不少人紛紛留言力挺，「買假貨就欠人嘴啊！敢買不敢被講喔什麼邏輯」、「這種假貨真的不要買...誰知道會不會爆炸⋯⋯」、「預算不到蘋果耳機，還有很多好選擇啊！不一定只有AirPods」」、「買假貨原本就是不好的行為啊！沒錢還要裝闊，是要支持什麼」。其中亦有人猜測「是你弟騙你媽只要600吧」、「你媽買給你弟的吧！不然怎麼知道多少，再來直接被你打臉，羞愧轉生氣」、「我覺得可能是你弟騙你媽吧！我之前買iPad也騙我媽說1萬而已，實際上3萬多哈哈哈」。不過，也有人指出問題點，表示「你說話方式真的要改」、「原po講話蠻酸的...我覺得你媽是因為你的口氣才不爽的」、「覺得你不禮貌吧以為錢容易賺這樣的，而且感覺你講話不經大腦」、「雖然不知道原po家裡原本的相處模式是怎麼樣，但都是自己家人 何必這麼尖酸刻薄」。（編輯：陳雅雲）