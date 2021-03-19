全台瘋改名！她曬「新名字」超特殊 網秒跪：直接贏鮭魚
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 13:04:03
近期日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」在台灣推出促銷活動，意外引發改名「鮭魚」的狂潮，同時也讓不少姓名特殊的網友，分享自己有趣的改名。對此，就有位辣媽把自己的名字改成容易記住的，沒想到她一秀出身分證，就讓網友們驚呆了，貼文也引起熱議。
原PO在《爆廢公社二館》表示，雖然大家都叫她為「嘲媽」，但卻時常打錯字，打成「高潮的潮」，讓她因此厭世很久，所以就決定改名，希望能換成一個比較容易被記住的名字，只見身分證姓名的欄位上竟寫著「嘲肌掰」，相當獨一無二。許多網友看到也相當傻眼，「這個真的厲害，我傻眼」、「你比那些叫鮭魚的還帥，你是我心中的第一名」、「怎麼有那麼猛的」、「這是真的嗎？」、「這不會很困擾嗎，佩服妳的勇氣」、「如果是真的我只能說你厲害」、「可是改這樣沒有鮭魚免費吃唷」、「所以你現在是想吃什麼啦？改這樣……」。而對於這次的「改名之亂」，內政部也透過臉書提醒，據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，但一個人原則上有三次改名的機會，若是超過次數，就會一輩子揹著奇特姓名。（編輯：許智超）